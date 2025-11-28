2025 Emine Işınsu Roman Ödülü’nün töreni gerçekleştirildi

2025 Emine Işınsu Roman Ödülü’nü “Bilinmeze Doğru” adlı eseriyle kazanan Hülya Başarangil Demir’e ödülü, düzenlenen törenle verildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde düzenlenen törenin sunuculuğunu, Yazar Işınsu’nun yeğeni Yönetmen Banu Zorlutuna yaptı. Törene, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, akademisyenler, edebiyatseverler, Emine Işınsu’nun ailesi ve yakınları katıldı.

‘GENÇ KALEMLERE İLHAM OLMASINI DİLİYORUM’

ABB Başkanı Mansur Yavaş, törende yaptığı konuşmada, “Bugün, Türk edebiyatının, zarafet İle güç arasında kurduğu o ince köprülerden birinin sahibi olan Emine Işınsu’yu anmak ve onun adını taşıyan bu anlamlı ödülü takdim etmek için bir aradayız” dedi. Yavaş, “Bizler, şehirleri sadece asfaltla, binalarla değil; kültürle, edebiyatla, sanatla da yaşatabileceğimize inanıyoruz. Çünkü bir şehrin ruhunu oluşturan şey, ardında bıraktığı hikayelerdir. Ankara’ya düşen görev ise böyle değerli kalemlerin mirasına sahip çıkmaktır; tıpkı Emine Işınsu’nun romanlarında olduğu gibi, insanı önceleyen bir vicdanı geleceğe taşımaktır” ifadelerini kullandı. Demir’i tebrik eden Yavaş, “Bilinmeze Doğru adlı eseriyle hem Emine Işınsu’nun ruhuna yakışan bir derinlik ortaya koymuş, hem de edebiyatımıza yeni bir soluk katmıştır. Bu ödülün, genç kalemlere ilham olmasını diliyorum. Gençlerin telefonu elinden düşürmediği günümüzde, ödüle 269 eserin başvurması da takdire şayandır” diye konuştu.

‘SEÇİCİ KURULA TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ’

Ödül Komitesi Başkanı ve Yazar Emine Işınsu’nun eşi Prof. Dr İskender Öksüz de ödül için emeği geçen herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “En çok da 269 eseri tek tek okuyan ön jüriye, sonra da finale kalan eserleri okuyup değerlendiren seçici kurula teşekkür borçluyuz. 269 başvuru, edebiyatımızın hak ettiği noktaya geldiğini göstermesi bakımından çok önemlidir” dedi. Emine Işınsu’nun edebi hayatı boyunca roman, tiyatro, grafik yarışmaları düzenlediğini ve adını da ilk kez bir roman yarışmasını kazanarak duyurduğunu belirten Öksüz, “Roman ödülünü 2 yılda bir düzenliyoruz. 2027 Roman Ödülü’nün duyurusunu da şimdi buradan yapıyoruz. Aynı şartlar ve aynı jürilerle 1 Mart 2027’ye kadar roman başvurularını kabul edeceğiz ve sonuçları, yine Işınsu’nun doğum günü olan 17 Mayıs’ta açıklayacağız. Açıklandıktan sonra da ödül alan romanları, ödül törenine kadar bastırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

‘HER ZAMAN SIĞINILACAK BİR LİMAN’

Ödülü kazanan Hülya Başarangil Demir de Kırım Türklerinin tarihte çok defa baskı ve zulümle topraklarından koparıldığını, sürgün edildiğini anlattı. 1944 yılındaki sürgünün ise yakın tarihin belki de en acı olayı olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

“Vatan Kırım’ın Türklerden arındırılması hedefi hiç değişmedi. Bir Kırımlı olarak atalarımızın göçüp geldiği toprakları anlatmalıydım. Atalarımdan bana miras kalan içsel hafıza, beni anlatmaya yöneltti. İsmail Gaspıralı ve Atatürk’ün ışığı bana ilham oldu. Romanımda, ay yıldızlı bayrağımızın bağımsızca dalgalanmasını sağlayan Milli Mücadele ile Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarını, Türk toprağı oluşundan asla vazgeçmeyeceğimi, Tarak Damgalı Kök Bayrağın özgürce dalgalanmasını ümit ettiğim Kırım topraklarını, Kırım’dan Ak Topraklara göç eden bir ailenin hikayesini ve 1944 Kırım Sürgünü’nü ele aldım. Bu ödül kapsamında Işınsu’nun aziz hatırası için tutulan 269 ışıktan biri olmak ve bu ödüle layık görülmek, içimde tarifsiz bir sevinç yarattı. Dalgalı denizlerde fırtınalarla boğuşan öksüz Türkçüler için Emine Işınsu, her zaman sığınılacak bir liman oldu.”

Törende son olarak Ödül Komitesi Başkanı Prof. Dr Öksüz, Hülya Başarangil Demir’e ödülünü takdim etti. Eserleri mansiyona değer görülen Süleyman Yüksel Akın, Gazi Karabulut ve Mahmut Sarıkaya’ya da ödül komitesi tarafından plaket ve hediyeleri takdim edildi. Ödül kazanan yazarlar, tören sonunda Bilge Kültür Sanat Yayınları ve Töre Devlet Yayınevi tarafından basılan romanlarını okurlar için imzaladı.