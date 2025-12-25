2025’in gişe şampiyonları belli oldu: İşte Türkiye’de en çok izlenen 10 film!

Sinemaseverler 2025 yılında salonları boş bırakmadı. Yılın en büyük sürprizi ise Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'i buluşturan yerli yapım oldu. İşte bu yıl Türkiye'de en çok izlenen filmler...

1. Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana Yılın en çok konuşulan ve izlenen yapımı, Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer’in başrollerini paylaştığı "Yan Yana" oldu. Kasım ayında vizyona girmesine rağmen kısa sürede 2,4 milyonu aşkın izleyiciye ulaşarak 2025’in lider koltuğuna oturdu.

2. Rafadan Tayfa: Kapadokya Türkiye'nin yerli animasyonu Rafadan Tayfa serisi, beşinci filmiyle yine ailelerin ilk tercihi oldu. Kapadokya’nın gizemli atmosferinde geçen macera, yaklaşık 1,7 milyon kişi tarafından izlenerek listenin ikinci sırasına yerleşti.

3. Bir Minecraft Filmi Dünyaca ünlü video oyununun sinema uyarlaması olan "Bir Minecraft Filmi", Türkiye’deki izleyicilerden büyük ilgi gördü. Film, yıl boyunca 1 milyonu aşkın sinemaseveri salonlara çekmeyi başardı.

4. Zootropolis 2 Disney’in sevilen animasyon serisinin devam halkası, vizyondaki ilk haftalarından itibaren gişeyi domine etti. Eğlenceli karakterleriyle 967 bin izleyici sayısına ulaşarak 2025’in en başarılı yabancı animasyonu oldu.

5. Uykucu Gerilim ve dram türündeki yerli yapım "Uykucu", Ekim ayındaki vizyon tarihinden itibaren listeleri zorladı. Güçlü senaryosuyla dikkat çeken film, 830 bin kişi tarafından izlendi.

6. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Televizyonun efsane dizisinin beyaz perdeye taşınan nostaljik hikayesi, hem eski hayranlarını hem de yeni nesil çocukları yakaladı. Film, yıl sonunda 817 bin izleyici barajını aştı.

7. ŞamPİYONlar Murat Yıldırım ve Erdal Özyağcılar’ın rol aldığı yerli komedi-spor filmi "ŞamPİYONlar", samimi hikayesiyle izleyicinin beğenisini topladı. Film yaklaşık 702 bin izleyiciyle listenin yedinci sırasında yer aldı.

8. Kardeş Takımı 2 Yerli aksiyon-komedi türündeki devam filmi, özellikle sömestir ve bayram tatillerinde salonları doldurdu. Yapım, 675 bin izleyici sayısına ulaştı.

9. Kirpi Sonic 3 Hız tutkunu Sonic’in yeni macerası, Türkiye’deki aksiyon severleri hayal kırıklığına uğratmadı. Küresel çapta ilgi gören film, Türkiye’de 618 bin kişi tarafından izlendi.