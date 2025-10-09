2025 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

2025 Nobel Edebiyat Ödülü, Macar senarist ve yazar Laszlo Krasnahorkai’ye verildi. 71 yaşındaki Krasnahorkai, edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden birine layık görüldü.

1901’den 2024’e kadar toplam 121 kişiye 117 kez verilen Nobel Edebiyat Ödülü, roman yazarlarının yanı sıra oyun yazarları, tarihçiler, filozoflar ve şairlere de takdim edildi. 2016’da ise Bob Dylan’ın ödül almasıyla edebiyatın kapsamı müzik ve şarkı sözleri alanına da genişletilmişti.

Ödül, 11 milyon İsveç kronu tutarında bir para ödülü ile birlikte İsveç Akademisi tarafından sahiplerine veriliyor. Bugüne kadar 18 kadın yazara ödül takdim edilmiş olup, ilk kadın Nobel sahibi Selma Lagerlöf, ödülü 1909’da kazanmıştı.

GEÇEN YILIN KAZANANI

Geçen yıl ödülü, Türkçede Vejetaryen, Beyaz Kitap ve Veda Etmiyorum romanlarıyla tanınan Güney Koreli yazar Han Kang kazanmıştı. Kadın deneyimini merkezine alan eserleriyle dikkat çeken Han Kang, Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan ilk Güney Koreli kadın olmuştu.

LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI KİMDİR?

László Krasznahorkai, 5 Ocak 1954’te Macaristan’ın Gyula kentinde doğan bir romancı ve senaristtir.

Edebi kariyerine, hukuk eğitimi ve Macarca dil ve edebiyat çalışmaları sonrası bağımsız yazar olarak başlayan Krasznahorkai, özellikle uzun, yoğun cümleler kullanan, karamsar, melankolik ve distopik temaları işleyen romanlarıyla tanınır.

Önemli eserleri arasında Sátántangó (Şeytan Tangosu), Az ellenállás melankóliája (Direnişin Melankolisi), War & War gibi kitaplar yer alır. Bu eserlerden bazıları yönetmen Béla Tarr tarafından sinemaya uyarlanmıştır.

Uluslararası alanda da takdir gören Krasznahorkai, 2015’te Man Booker International Ödülü’nü kazanmıştı.

Kişisel yaşamında, uzun süre Berlin gibi şehirlerde yaşamış, doğaya ve sessizliğe yönelen bir yaşam tarzı benimsemiş, evini genellikle Macaristan’da gizli bir konuma çekmiştir.