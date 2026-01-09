2026’ya ilişkin umutlar notalara dökülüyor: Seslerle hayat buluyor

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, 2026 yılına yeni yılın umutlarını ve birlikteliğin gücünü çoksesli müziğin büyüsüyle harmanlayacak Anchorus Çoksesli Korosu, FeminAnka Kadınlar Korosu ve KoroPopsesli korolarının konseri ile başlıyor.

Ankara’nın çoksesli korolarını mekân sponsoru olarak destekleyen, yurt içi ve yurtdışında ki etkinliklerinde çözüm ortağı olan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ev sahipliğinde, korolarımızın işbirliği ile ücretsiz gerçekleştirilecek bu etkinlikte, üç koro üç farklı repertuvarla sahnede olacak.

Konser yarın saat 19.00’da MEB Şura Salonu’nda gerçekleşecek.

Anchorus Çoksesli Korosu: Şef Cihan Selçuk yönetiminde 2017 yılında amatör koristlerin bir araya gelmesiyle kurulan Anchorus; yurt içinde Ankara, Kastamonu, İstanbul, Nevşehir, İzmir, Adana ve Karabük'te, yurt dışında ise Gürcistan, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Kıbrıs ve Sırbistan'da birçok festival, yarışma ve etkinlikte yer almıştır. Türkiye’den ve dünyadan birçok farklı koro ile biraraya gelen Anchorus, klasik çoksesli müzik repertuvarının yanı sıra pop, jazz ve rock türlerinin polifonik düzenlemelerini başarıyla yorumlamaktadır. Anchorus, 10 Ocak konserinde dinleyenlere farklı dillerden, farklı kültürlerden eserler ile oluşturulmuş rengarenk bir repertuvar sunacak

FeminAnka Kadınlar Korosu: Kadın sesinin yumuşak ve sakin tınısını müzikseverlere duyurmak için 2022 yılında kurulan FeminAnka, Şef Özgen Öz yönetiminde çalışmalarını sürdürmektedir. Genç bir koro olmasına rağmen pek çok festivale davet edilen FeminAnka, 2023 yılında Sansev Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'nde Koro-Şef Uyumu Ödülü, 25. Türkiye Korolar Şenliği'nde Koro Tınısı Ödülü, İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'nde Müzikal Dinamikleri Başarı Ödülü'nü kazanmıştır. FeminAnka, Yeni Yıl konserinde kadın sesinin ahengini ve yumuşak rengini farklı eserlerden oluşan repertuvarı seslendirecek.

KoroPopsesli: 2022 yılında kurulan KoroPopsesli; koro müziğinin tadına varmak isteyen müzikseverlere Türkçe ve Yabancı Pop müzik eserlerinde farklı düzenlemeler ile keyifli bir müzikal deneyim sunma amacıyla Şefler Tuğçe Kaynak Akçaoğlu ve Levent Kent yönetiminde çalışmalarını sürdürmektedir .KoroPopsesli; dinleyenlerin de söyleyenler kadar keyif alacağı ve zaman zaman katılabilecekleri şarkılar ile sahnede olacak.