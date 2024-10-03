Yayınlanma: 03.10.2024 - 10:03

Güncelleme: 03.10.2024 - 10:03

Türkiye Felsefe Kurumu (TFK) kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu'nun işbirliğiyle 3-4 Ekim günlerinde Ankara'da, "21. Yüzyılda Dünya Sorunları Karşısında Felsefe" konulu bir uluslararası kongre düzenliyor.



Çankaya, Atatürk Kültür Merkezi'nde 3 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da açılacak olan kongrenin ilk konferansını "Değer ve Anlam: Çağımızı Anlama Çabasında Yol Gösterici İki Kavram" başlığıyla TFK Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi verecek. Halka açık olan yedi oturumda, eş zamanlı çeviriyle gerçekleşecek olan kongrede TFK üyesi felsefecilerin yanı sıra konuk akademisyenler Federico Mayor, Pierre Sané, Yersu Kim, Gabriel Vargas Lozano, William L. McBride, Luca Maria Scarantino, Klaus Leisinger, Bhuvan Chandel, Nkolo Foé, Alexander Chumakov, Otfried Höffe, Richard Falk da yer alacaklar. Kongrenin kapanış konuşmasını "Türkiye Felsefe Kurumunun Dünya Problemlerine Bakışı" başlığıyla Prof. Dr. Yusuf Örnek yapacak.

