"22. Uluslararası Prokonnesos Heykel Sempozyumu" Balıkesir'de sona erdi

22 Eylül 2022 Perşembe, 14:09

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ve Marmara Adalar Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen sempozyum, ada ilçe olan Marmara'da 22 Ağustos'ta başladı.

Mermeriyle ünlü Saraylar Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçılar, Aldo Shiroma Uza, Alex Sorokin, Laura Marcos, Ozan Dursun, Sevda Kocatepe ve Hakan Şengönül mermeri oya gibi işledi.

Heykeltıraşların tamamladığı eserler, sempozyumun son gününde Saraylar Mahallesi İskele Meydanı'nda düzenlenen törende sergilendi. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, törende yaptığı konuşmada, Uluslararası Prokonessos Heykel Sempozyumuyla ilçenin çıtasının her yıl yükseldiğini belirtti.