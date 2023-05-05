22. Vehbi Koç Ödülü Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu'na

Yayınlanma: 05.05.2023 - 12:09

Güncelleme: 05.05.2023 - 12:09

Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl; kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birinde verilen Vehbi Koç Ödülü sahibini buldu. Bu yıl kültür alanında verilen 22. Vehbi Koç Ödülü’ne tiyatro sahnesinde 64’üncü yılını dolduran tiyatro sanatçısı Genco Erkal ve kurucularından olduğu Dostlar Tiyatrosu lâyık görüldü.

Törende konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, ‘’Tiyatro tarihimizdeki şerefli yerlerini alan, ülkemizde tiyatro sevgisinin yerleşmesinde ve geleceğin tiyatro sanatçılarının yetişmesinde büyük emekleri olan Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu, bugüne kadar çok sayıda kıymetli ödüle lâyık görüldüler. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, Koç Topluluğu için çok anlamlı olan Vehbi Koç Ödülü’nü değerli Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu’na takdîm etmekle iftihâr ediyoruz’’ dedi. Genco Erkal ise ‘’Kuruluşundan bu yana sağlık, eğitim ve kültür alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren, toplumda saygın yeri olan Vehbi Koç Vakfı’ndan bu imrenilen ödülü almak benim için büyük onurdur. Bu ödülle 64 yıllık sanat hayatımın doruk noktasına ulaşmış gibiyim’’ ifadelerini kullandı.

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu tarafından; Prof. Dr. Filiz Ali’nin başkanlığını yaptığı, Prof. Dr. Dikmen Gürün, Ersen Gürsel, Prof. Dr. Ahu Antmen ve Alin Taşçıyan’dan oluşan Seçici Kurul’un önerdiği adaylar arasından seçilen Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu; 22. Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi oldu. Genco Erkal ödülü, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un elinden aldı.

Ömer M. Koç, Divan Kuruçeşme’de düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmasına, “Pandeminin ardından 3 sene sonra yeniden bir araya gelerek düzenlediğimiz bu anlamlı törende sizlere burukluk hissetmeden hitâp edebilmeyi çok arzu ederdim. Lâkin Şubat ayında yaşadığımız büyük deprem felâketinin acıları henüz çok taze. Bir kez daha, bu acı hâdisede hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza âcil şifâlar dilerim” diyerek başladı.

Ömer M. Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’2023 fevkalâde özel bir yıl… Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün zamanının çok ötesinde ve Türkiye için hâlâ tek geçerli yol olan çağdaş vizyonuyla kurduğu Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını kutlayacağız’’ diyen Ömer M. Koç şunları kaydetti:

‘’Büyük Önder’in: ‘Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hattâ reis-i cumhur olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız’ ve ‘Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata mâlik olamaz’ vecîzeleri, O’nun Cumhuriyet değerleriyle özdeş muâsır medeniyet algısını ve sanata, sanatçıya, kültüre verdiği desteği açıkça gösteriyor. Vehbi Koç Ödülü’nü böylesine anlamlı bir yılda, kültür ve sanat alanında duayen kabul edilen bir memleket sevdalısına ve kendisinin de kurucularından olduğu çok kıymetli bir sanat kurumuna takdîm edecek olmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Seçici kurulumuz bu seneki ödülümüzü kıymetli tiyatro sanatçımız Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu’na lâyık gördü. Kendilerini candan tebrik ediyorum.’’





Ömer M. Koç, “Genco Erkal, 64 yıllık sanat hayatı boyunca hepimizi hayran bırakan tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, demokrasi, insan hakları ve düşünce özgürlüğünün, ateşîn savunucularından ve bayraktarlarından oldu. İnandığı doğrulardan kat’iyyen şaşmadı; toplumcu söyleminden hiçbir zaman ödün vermedi. Genco Erkal’ın kendisi gibi çok kıymetli tiyatro oyuncuları olan Mehmet Akan, Şevket Altuğ, Atilla Alpöge, Ferit Erkal, Arif Erkin Güzelbeyoğlu ve Nurten Tunç ile birlikte 1969 yılında kurduğu Dostlar Tiyatrosu da ülkemizin örnek sanat kurumlarından biri oldu. Önümüzdeki sene 55’inci yaşını kutlayacak olan Dostlar Tiyatrosu, yaşanan her türlü zorluğa rağmen, yarım asrı aşkın zamandır perdelerini aralıksız açık tutmuş, baskı ve sansüre eleştirel yaklaşımını korumuş, geniş halk kesimlerini tiyatronun aydınlığıyla buluşturmayı başarmıştır’’ ifadelerini kullandı.





Genco Erkal ise ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün burada hakkımda öyle güzel şeyler söylendi ki gurur duydum, bana sadece teşekkür etmek kaldı. Ödül tanıtım filminde beni hak etmediğim ölçüde göklere çıkaran dostlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Beni bu ödül için öneren seçici kurul üyelerine de kocaman bir teşekkür borçluyum. En büyük teşekkür tabii ki Vehbi Koç Vakfı’na. Bana lâyık görülen bu çok değerli ve saygın ödül için Vehbi Koç Vakfı’na yürekten teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.





Vehbi Koç Ödülü Hakkında:

2002 yılından bu yana eğitim, sağlık ve kültür alanlarında takdim edilen Vehbi Koç Ödülü, topluma değer katan ve örnek olan hizmetleri tanıtmayı ve ödüllendirmeyi amaçlıyor. Ödülü alacak kişi veya kurum, söz konusu alanın önde gelen bilim insanları ve uzmanlarından oluşan bir Seçici Kurul’un önereceği üç aday arasından, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu tarafından seçilmektedir.





Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu Hakkında:

Tiyatro sahnesinde 64’üncü yılını dolduran Genco Erkal, tiyatro hayatına amatör bir topluluk olan Genç Oyuncular ile başlamıştır. Kurucularından olduğu Dostlar Tiyatrosu ise önümüzdeki yıl 55. yaşını kutlayacak. Tiyatro yaşamında toplumcu söyleminden ödün vermeyen ve devletten destek almadan ayakta duran Genco Erkal ve Dostlar; önceleri kadrolu bir ekiple faaliyet göstermiş, 1980 darbe döneminde zorunlu olarak “Prodüksiyon Tiyatrosu” anlayışını benimsemiştir. Her iki koşulda da topluluk perdelerini hiç ara vermeden açan, eleştirel yaklaşımını her daim koruyan Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu; 2023 yılında Polonyalı yazar Ryszard Kapuscinski'nin faşizm karşıtı oyunu İmparator (Bir Otokratın Çöküşü) ile seyirciyle buluşuyor.