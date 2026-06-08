23. Akbank Kısa Film Festivali için başvurular 1 Temmuz'da başlayacak

Kısa filmin gelişimine katkı sağlamak ve yeni sinemacıları desteklemek amacıyla düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali'nin 23'üncüsü, 16-24 Mart 2027'de sinemaseverlerle buluşacak.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 2004'ten bu yana düzenlenen ve dünyanın farklı coğrafyalarından seçkin kısa film örneklerini izleyiciye sunan festivalin yeni edisyonu, Senem Erdine'nin sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilecek.

Genç sinemacıların yanı sıra önde gelen yönetmenler, yapımcılar, senaristler ve sinema profesyonellerini bir araya getiren uluslararası festival için başvuru süreci 1 Temmuz'da başlayacak ve 11 Aralık'a kadar devam edecek.

FESTİVALDE YENİ DÖNEM YAPILANMASI

Festivalin 23. edisyonunda direktörlük görevini üstlenen Senem Erdine, kısa filmi bağımsız bir sinema formu olarak ele alan vizyonuyla alanındaki yeni eğilimleri görünür kılmayı amaçlıyor.

Yeni dönem yapılanması kapsamında festivalin küratoryal yaklaşımının sürekli yenilenmesi ve farklı bakış açılarıyla zenginleşmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda sanat yönetmenliği görevinin ilerleyen süreçlerde belirli dönemlerde farklı isimlere devredileceği belirtiliyor.

Festivalin detaylı programı ilerleyen tarihlerde duyurulacak. Başvuru şartları ve diğer detaylar ise "akbanksanat.com" adresi üzerinden takip edilebilecek.