24. Filmekimi İstanbul’da başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Filmekimi, İstanbul’da sinemaseverlerle buluştu.

Paribu sponsorluğunda Filmekimi'nin basın buluşması Paribu Art'ta gerçekleştirildi. Jim Jarmusch'un yönettiği "Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş" (Father Mother Sister Brother) filmi gösterildi.

FESTİVAL KAPSAMINDA 49 FİLM GÖSTERİLECEK

Filmekimi programı bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki saygın festivallerde prömiyerini yapmış, ödüller kazanmış filmleri izleyiciyle buluşturacak.

Filmekimi programında bu yıl Venedik'te Altın Aslan kazanan "Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş / Father Mother Sister Brother" (Jim Jarmusch), Venedik'in ödüllü açılış filmi "La Grazia" (Paolo Sorrentino), Cannes'da En İyi Senaryo ödülünü kazanan "Genç Anneler / Young Mothers" (Dardenne Kardeşler), Cannes François-Chalais ödüllü "İki Savcı / Two Prosecutors" (Sergei Loznitsa), Almanya'nın Oscar adayı "Düşüşün Tınısı / Sound of Falling", Norveç'in Oscar adayı "Manevi Değer / Sentimental Value" (Joachim Trier), Venedik'te prömiyer yapan "Bugonia" (Yorgos Lanthimos) izlenebilecek.

Cannes'da prömiyer yapan "Eddington" (Ari Aster), Venedik'te Altın Aslan için yarışan Frankenstein (Guillermo del Toro), Cannes'da ödüller alan ve Brezilya'nın Oscar adayı "Gizli Ajan / The Secret Agent" (Kleber Mendonça Filho), Cannes'da prömiyer yapan "Josef Mengele'nin Kayboluşu" (Kirill Serebrennikov), Japonya'nın Oscar adayı olan "Kokuho" (Lee Sang-il), Cannes Belirli Bir Bakış Büyük Ödüllü ve Şili'nin Oscar adayı "Flamingonun Gizemli Bakışı" (Diego Cespedes), Cannes Jüri Ödüllü ve İspanya'nın Oscar adayı "Sırat" (Oliver Laxe), Berlin'de Andrew Scott'a Gümüş Ayı kazandıran "Mavi Ay / Blue Moon" (Richard Linklater), Sundance Senaryo Ödüllü "Üzgünüm, Bebeğim / Sorry, Baby" (Eva Victor) ve Karlovy Vary Büyük ödüllü "Doğada Delirmek Daha İyi / Better Go Mad in the Wild" farklı coğrafyalardan yapımlar yer alıyor.

Henrik İbsen'in sevilen oyunu Hedda Gabler, Nia DaCosta'nın yönetmenliğinde Hedda ile yeniden beyazperdede izlenebilecek. Manuel Puig'in ünlü romanını temel alarak sahnelenen Kander & Ebb müzikalinin sinema uyarlaması Örümcek Kadının Öpücüğü, üç başrol oyuncusu Jennifer Lopez, Diego Luna ve Tonatiuh'nun performanslarıyla dikkati çekiyor. Cannes'da prömiyerini yapan Paul Mescal ve Josh O'Connor'ın başrolleri paylaştığı, Oliver Hermanus'un yönettiği "The History of Sound / Sesin Hikayesi" de Filmekimi programında görülebilecek.

GAZZE'DEN ÜÇ FİLM PROGRAMDA YER ALIYOR

Gazze'den, son dönemde ses getiren üç yapıt da Filmekimi programında yer alıyor.

Kaouther Ben Hania'nın Venedik'te Gümüş Aslan dahil birçok ödül kazanan ve Tunus'un Oscar adayı olan filmi "Hind Rajab'ın Sesi" Ocak 2024'te Gazze'de İsrail ateşi altındaki bir arabada mahsur kalan altı yaşındaki kız çocuğu Hind Rajab'ın son saatlerini, kendisine ambulans göndermeye çalışan Kızılay gönüllüleriyle yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtlarını da kullanarak anlatıyor.

Sepideh Farsi'nin Cannes'da ACID programında prömiyerini yapan belgeseli "Yüreğini Eline Al ve Yürü", yönetmenin Gazze'deki muhabiri Fatem'le 200 günü aşan görüntü ve ses alışverişi üzerinden kuşatma altındaki yaşamın tanıklığını anlatıyor.

Tarzan & Arab Nasser'in western türündeki "Bir Zamanlar Gazze"de filmi, 2007'de genç Yahya ile lokantacı Usame'nin kibirli bir polisle mücadelesini merkezine alarak polisiye, dostluk ve komediyi savaşın gölgesindeki gündelik hayatla buluşturuyor. Film, Cannes Film Festivali'nin Belirli Bir Bakış bölümünde "En İyi Yönetmen" ödülünü kazandı.

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ'NİN ÖDÜLLÜ FİLMLERİ DE GÖSTERİLECEK

Bu yıl 44. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale Yarışması'nda ödül kazanan üç film de Filmekimi programında yer alıyor. "En İyi Senaryo" ödüllü "O da Bir Şey mi" (Pelin Esmer), "En İyi Yönetmen" ödüllü "Yeni Şafak Solarken" (Gürcan Keltek) ve "En İyi Erkek Oyuncu" (Nazmi Kırık) ödüllü "Uçan Köfteci" (Rezan Yeşilbaş) izleyiciyle buluşacak.

Cam Sehpa ve Ada, Filmekimi'nde gösterilecek yerli filmler arasında bulunuyor.

Filmekimi kapsamında, festival süresince düzenlenecek özel sunumlarla yönetmenler, oyuncular ve ekip üyeleri izleyicilerle bir araya gelecek.

Gösterimlerin ardından yapılacak bu buluşmalarda filmler üzerine sohbetler gerçekleşecek, sanatsal süreçler paylaşılacak ve izleyicilerin soruları yanıtlanacak.

Biletler passo.com.tr üzerinden, Passo mobil uygulamasından ve Passo'dan temin edilebiliyor.

İstanbul'un yanı sıra 9-12 Ekim'de Ankara, 16-19 Ekim'de Eskişehir ve 23-26 Ekim'de İzmir'de Filmekimi farklı şehirlere taşınacak.