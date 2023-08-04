24 sanatçının “Karma” sergisi İzmir Sanat’ta
Görsel sanatlar öğretmenliği yapan 24 sanatçının farklı disiplinlerden oluşan eserleri 8 Ağustos Salı günü İzmirliler ile buluşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İzmir Sanat Galerisi’nde düzenlenecek sergi 31 Ağustos’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, farklı disiplinlerden 24 sanatçının eserlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapacak. “Karma” isimli sergi, 8 Ağustos Salı günü saat 18.00’de Kültürpark İzmir Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak. 31 Ağustos tarihine kadar açık olacak sergide aktif olarak görsel sanatlar öğretmenliği yapan ve farklı disiplinlerden sanat yapıtları üreten sanatçılar Çiğdem Vural küratörlüğünde eserlerini sergileyecek.
Eserler seramik, resim, heykel, asamblaj, linol baskı, ebru ve grafik tasarım gibi görsel sanatların birçok alanından oluşuyor. İzmirliler sergiyi hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 11.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edebilecek.
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