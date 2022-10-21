24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri: ‘Kadın, yaşam ve özgürlük için’

21 Ekim 2022 Cuma, 04:00

Pandemi nedeniyle üç yıl aradan sonra düzenlenen 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 19 Ekim akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde Nezaket Erden ile Ali Yoğurtçuoğlu’nun sunduğu törenle sahiplerine kavuştu.

Bu yıl verilen ödüller, 15 Mart 2019’dan 22 Nisan 2022’ye kadar olan uzun dönemdeki oyunların değerlendirilmesiyle verildikleri için“24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Özel Değerlendirme Sezonu’’ adıyla anılacak. Dans gösterisiyle başlayan törende bu özel sezonda sonsuzluğa uğurladığımız aralarında Yıldız Kenter, Civan Canova, Nedret Güvenç, Adalet Ağaoğlu’nun da olduğu tiyatroya emek veren tüm sanatçılar özlem dolu alkışlarla anıldılar.

YAPI KREDİ ÖZEL ÖDÜLÜ GÖKTAY’A

Gecenin özel ödülleri; Türk tiyatrosunu geliştiren ve dönüşümünde öncü olan oyun yazarlarına verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü; Gomidas isimli oyunuyla Ahmet Sami Özbudak’a, komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü 200 bin seyirciye ulaşan Amadeus prodüksiyonuna, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü yönetmen Engin Uludağ’a, tiyatronun gelişimine katkıda bulunan isimlere verilen Yapı Kredi Özel Ödülü aktör Zihni Göktay’a sunuldu. Ödülünü Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa’nın elinden alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İBBŞT) duayen oyuncusu Zihni Göktay ödülün manevi ağırlığını ifade ederek teşekkür etti. Onun ince sitem ve acı tebessümle söylediği, “73 oyunda oynadım; herhalde kötü oynamadım ki bir Afife ödülü alamadım. Hiç olmazsa gider ayak bu ödülü alıyorum” sözleri salondan çok büyük alkış aldı.

İBBŞT’ları prodüksiyonu İki Efendinin Uşağı oyunuyla Aslı Öngören - Yılın En Başarılı Yönetmen; Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen - Yılın En Başarılı Sahne Müziği ve Eylül Gürcan - Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı ödüllerini aldılar ve yitirdikleri ekip arkadaşları Ali Murat Altınmeşe’ye adadılar. 25. yılını kutlayan Kocaeli BBŞT ise Vişne Bahçesi prodüksiyonu ile Yılın En Başarılı Oyunu, Efter Tunç - Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı ve Tuğçe Ulugün Tuna - Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (Koreografisi) ödüllerini aldı. Tuna, “Kadın, yaşam ve özgürlük” kelimeleriyle sanatçıların ortak talebini dile getirdi. Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü’nü Herkes Kocama Benziyor oyunuyla Pınar Güntürkün, En Başarılı Erkek Oyuncu Ödülü’nü Aşınma oyunuyla Yiğit Özşener, Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü Nora 2 oyunuyla Nihal Geyran Koldaş, Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü Acting oyunuyla Fatih Sönmez, Yılın En Başarılı Işık Tasarımı Ödülü’nü Toz oyunuyla Yakup Çartık ve Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı Ödülü’nü Daha İyi Günlerimiz Olmuştu oyunuyla Sena Başdoğan aldı. Genç Kuşak için verilecek TEV bursunun açıklanmasının ardından ödülünü alan Başdoğan, “Biz genç oyuncuların görülmeye duyulmaya çok ihtiyacı var” diyerek ödülünü sahnede olan, olamayan tüm genç oyuncular için aldı. Pandemide yitirilenler unutulmadı. Burhan ve Gökhan Şeşen, “Bu ülkede müziğin ve müzisyenin sesi hiçbir zaman durdurulmasın” diyerek ödüllerini pandemi sürecinde devletin umursamazlığı yüzünden hayatını kaybeden müzisyenler için aldılar. Ödülü Şahika Tekand’ın yönettiği tek kişilik “Aşınma” oyunuyla almaktan duyduğu heyecanı dile getiren Yiğit Özşener ise, oyunundan alıntılarla içimize korku sokanlara seslendi, “Her şeyi ardında bırakıp gidemeyecekler”. Ödül alan veren tüm sanatçılar aşkla yaptıkları işlerini izleyerek takdir edenlere ve yetiştirenlere, ekip arkadaşlarına şükranlarını sundular.