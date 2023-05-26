25. Türkiye Korolar Şenliği yarın başlıyor

Yayınlanma: 26.05.2023 - 18:14

Güncelleme: 26.05.2023 - 18:14

Türkiye Polifonik Korolar Derneği tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Türkiye Korolar Şenliği yarın başlıyor. Türkiye Korolar Şenliği'ne, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Kadınlar Korosu ve Dostluğun Sesi Korosu ile katılacak. Bunun yanı sıra Farkındalığın Gücü Derneği Farkındalık Korosu, MÜZED Muammer Sun Eğitim Korosu, MÜZED Muammer Sun Karma Korosu, Muzaffer Arkan Çoksesli Korosu da şenlikte konser verecek. Şenlik 27 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. 98 koronun katılacağı şenlikte, 4 Haziran'a dek Ankara'da birbirinden farklı konserler düzenlenecek. Şenlikteki bazı konserlerin programı ise şöyle olacak:

. Şef Cihan Can yönetimindeki Farkındalığın Gücü Derneği Farkındalık Korosu: 31 Mayıs Çarşamba, saat 20.00

. Şef Cihan Can yönetimindeki SCA Müzik Vakfı Kadınlar Korosu ve Atilla Çağdaş Değer yönetimindeki MÜZED Muammer Sun Eğitişim Korosu: 1 Haziran Perşembe saat 20.00

. Şef Zuhal Kaynar yönetimindeki SCA Müzik Vakfı Dostluğun Sesi Korosu ve şef Atilla Çağdaş Değer yönetimindeki MÜZED Muammer Sun Karma Koro: 2 Haziran Cuma saat 20.00

. Şef Nilgün Tuzkaya yönetimindeki Muzaffer Arkan Çoksesli Korosu: 3 Haziran Cumartesi, saat 18.00