26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı
26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 31 Mayıs akşamı açılış töreniyle başladı.
26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 31 Mayıs akşamı Ankara Opera Sahnesi'nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Sunuculuğunu Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in üstlendiği gecede Onur Ödülü ve Bilge Olgaç Başarı Ödülleri'nin yanı sıra festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Festival, 7 Haziran'a kadar devam edecek.
"Daha Fazlası, Daha Azı Değil" temasıyla düzenlenen 26. Uçan Süpürge Film Festivali'nde, Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda dünyanın dört bir yanından toplam 64 film izleyiciyle buluşacak.
26. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ PROGRAMI
1 Haziran Perşembe
11:30 Elfriede Jelinek: Dili Esaretinden Kurtarmak, Kuşaklararası Aktarımlar
14.00 Elektrikli Düşlerim, Belmin Söylemez: Şehirde Kâinatı Aramak 1
16.30 1976, Belmin Söylemez: Şehirde Kâinatı Aramak 2
19.00 Başkalarının Çocuklar, Apolonia
21.30 Sonsuz Sır, Ne Cüretle Bunu İstersin?
2 Haziran Cuma
11:30 Denizanasının Yüzü, Tehlike Altında Yaşama Sanatı
14.00 Dünyanın Krallar, Ne Cüretle Bunu İstersin?
16.30 Sonsuz Sır, Bella + Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada
19.00 Ayna Ayna, 1976
21.30 Hayatın Tüm Acıları ve Güzellikleri, Boşlukta
3 Haziran Cumartesi
11:30 20.000 Arı Türü, Bir Ailenin Röntgeni + İran Çantası
14.00 Başkalarının Çocukları, Bella + Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada
16.30 Boşlukta, Apolonia
19.00 Kar ve Ayı, Super – 8 Yılları
21.30 34. Madde, Ayna Ayna
4 Haziran Pazar
11:30 Belmin Söylemez: Şehirde Kâinatı Aramak 1, Super – 8 Yılları
14.00 Ingeborg Bachmann: Çölün Kalbine Yolculuk, Belmin Söylemez: Şehirde Kâinatı Aramak 2
16.30 Dünyanın Kralları, Hayatın Tüm Acıları ve Güzellikleri
19.00 20.000 Arı Türü, Müzik
21.00 Totem
21.30 Ölü Bir Arkadaşı Kurtarmak
5 Haziran Pazartesi
11.30 Çekmeceler, Ölü Bir Arkadaşı Kurtarmak
14.00 Kar ve Ayı
16.00 Yavaş
19.00 34. Madde, Totem
21.30 Düet, Güneş Tutulması, Sıradaki Kız
6 Haziran Salı
11.00 Müzik
11.30 Türkiye Seçkisi 1, Ela ile Hilmi ve Ali
14.00 Sıradaki Kız, Sessiz Çoğunluk Konuşuyor + İranlı Kadınların Kurtuluş Hareketi: Milat, Türkiye Seçkisi 2
16.30 Dün Gece Söylediğin Bir Şey, Yavaş, Güneş Tutulması
19.00 Denizanasının Yüzü, Trenque Lauquen, Saint Omer
21.30 Ingeborg Bachmann: Çölün Kalbine Yolculuk, Düet, Trenque Lauquen
7 Haziran Çarşamba
11.30 Toz Bezi, Sessiz Çoğunluk Konuşuyor + İranlı Kadınların Kurtuluş Hareketi: Milat, Tehlike Altında Yaşama Sanatı
14.00 Kuşaklararası Aktarımlar, Türkiye Seçkisi 1
16.30 Saint Omer, Bir Ailenin Röntgeni + İran Çantası, Türkiye Seçkisi 2
19.00 Elfriede Jelinek: Dili Esaretinden Kurtarmak, Mavi Kaftan, Kapanış Töreni
21.30 Elektrikli Düşlerim, Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, Özel Gösterim: FIPRESCI Ödülü’nü Kazanan Film
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