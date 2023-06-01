26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı

Yayınlanma: 01.06.2023 - 14:20

Güncelleme: 01.06.2023 - 14:20

26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 31 Mayıs akşamı Ankara Opera Sahnesi'nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Sunuculuğunu Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in üstlendiği gecede Onur Ödülü ve Bilge Olgaç Başarı Ödülleri'nin yanı sıra festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Festival, 7 Haziran'a kadar devam edecek.

"Daha Fazlası, Daha Azı Değil" temasıyla düzenlenen 26. Uçan Süpürge Film Festivali'nde, Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda dünyanın dört bir yanından toplam 64 film izleyiciyle buluşacak.

26. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ PROGRAMI

1 Haziran Perşembe

11:30 Elfriede Jelinek: Dili Esaretinden Kurtarmak, Kuşaklararası Aktarımlar

14.00 Elektrikli Düşlerim, Belmin Söylemez: Şehirde Kâinatı Aramak 1

16.30 1976, Belmin Söylemez: Şehirde Kâinatı Aramak 2

19.00 Başkalarının Çocuklar, Apolonia

21.30 Sonsuz Sır, Ne Cüretle Bunu İstersin?

2 Haziran Cuma

11:30 Denizanasının Yüzü, Tehlike Altında Yaşama Sanatı

14.00 Dünyanın Krallar, Ne Cüretle Bunu İstersin?

16.30 Sonsuz Sır, Bella + Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada

19.00 Ayna Ayna, 1976

21.30 Hayatın Tüm Acıları ve Güzellikleri, Boşlukta

3 Haziran Cumartesi

11:30 20.000 Arı Türü, Bir Ailenin Röntgeni + İran Çantası

14.00 Başkalarının Çocukları, Bella + Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada

16.30 Boşlukta, Apolonia

19.00 Kar ve Ayı, Super – 8 Yılları

21.30 34. Madde, Ayna Ayna

4 Haziran Pazar

11:30 Belmin Söylemez: Şehirde Kâinatı Aramak 1, Super – 8 Yılları

14.00 Ingeborg Bachmann: Çölün Kalbine Yolculuk, Belmin Söylemez: Şehirde Kâinatı Aramak 2

16.30 Dünyanın Kralları, Hayatın Tüm Acıları ve Güzellikleri

19.00 20.000 Arı Türü, Müzik

21.00 Totem

21.30 Ölü Bir Arkadaşı Kurtarmak

5 Haziran Pazartesi

11.30 Çekmeceler, Ölü Bir Arkadaşı Kurtarmak

14.00 Kar ve Ayı

16.00 Yavaş

19.00 34. Madde, Totem

21.30 Düet, Güneş Tutulması, Sıradaki Kız

6 Haziran Salı

11.00 Müzik

11.30 Türkiye Seçkisi 1, Ela ile Hilmi ve Ali

14.00 Sıradaki Kız, Sessiz Çoğunluk Konuşuyor + İranlı Kadınların Kurtuluş Hareketi: Milat, Türkiye Seçkisi 2

16.30 Dün Gece Söylediğin Bir Şey, Yavaş, Güneş Tutulması

19.00 Denizanasının Yüzü, Trenque Lauquen, Saint Omer

21.30 Ingeborg Bachmann: Çölün Kalbine Yolculuk, Düet, Trenque Lauquen

7 Haziran Çarşamba

11.30 Toz Bezi, Sessiz Çoğunluk Konuşuyor + İranlı Kadınların Kurtuluş Hareketi: Milat, Tehlike Altında Yaşama Sanatı

14.00 Kuşaklararası Aktarımlar, Türkiye Seçkisi 1

16.30 Saint Omer, Bir Ailenin Röntgeni + İran Çantası, Türkiye Seçkisi 2

19.00 Elfriede Jelinek: Dili Esaretinden Kurtarmak, Mavi Kaftan, Kapanış Töreni

21.30 Elektrikli Düşlerim, Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, Özel Gösterim: FIPRESCI Ödülü’nü Kazanan Film



