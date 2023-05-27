76. Cannes Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' Merve Dizdar'ın

Yayınlanma: 27.05.2023 - 22:43

Güncelleme: 27.05.2023 - 23:57

Bu yıl 76. kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buluyor. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Kuru Otlar Üstüne"deki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.

ÇIKIŞ ARAYAN KÖY ÖĞRETMENİNİ KONU EDİNİYOR

Film, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray (Merve Dizdar) ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor.

"TÜM KIZ KARDEŞLERİME ARMAĞAN EDİYORUM"

Filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan yaptığı açıklamada, filmin erken yaşta ücra bölgelere gönderilen memur ve öğretmenlerin kişisel inançlarındaki kademeli düşüşü yansıtmasını istediğini söyledi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar İSE konuşmasında, "Bu ödülü kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" dedi.

Dizdar’ın konuşmasının tamamı şöyle:

“Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorudna bırakılmış bir kadın.

Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafrayada bir kadın olmak, Nuray’ın ve Nuraylar’ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor.

Bu ödülü, Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü, kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.”

FİLM TÜRKİYE'DE 12 TEMMUZ'DA VİZYONA GİRECEK

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi, 12 Temmuz 2023'te sinemalarda vizyona giriyor.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de doğdu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Dizdar, Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.

Dizdar, tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı ve Craft Tiyatro'da devam etti.

İlk sinema deneyimini "Bir Ses Böler Geceyi" filminde Cem Davran ile yaşayan Dizdar; "Kavak Yelleri", "Geniş Aile", "Bir Yastıkta", "Doksanlar", "Çılgın Dershane Üniversite"de, "Beş Kardeş" ve "Masumlar Apartmanı" dizilerinde rol aldı.

Halen "Ömer" dizinde oynayan Dizdar ayrıca TRT ÇOCUK kanalında "Arkadaşım Bıdı" ve "23 Nisan Şenliğe Doğru" adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmişti.