26. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali başlıyor: ‘Yaşanabilir bir dünya için sanat’

Yayınlanma: 16.11.2023 - 11:56

Güncelleme: 16.11.2023 - 11:56

Ankara merkezli Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakfı (TAKSAV), Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak düzenlediği 26. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali için geri sayıma başladı. "Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat" temasıyla düzenlenecek festival, 17-27 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin kapıları, 17 Kasım 2023 Cuma günü saat 19.30'da Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde açılacak. Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'nün özel dans-müzik gösterisi "Gecenin Ardından" ile başlayacak açılış etkinliği, sanat dolu bir 10 günün habercisi olacak. Açılış töreninde, Tiyatro Sanatçısı Orhan Aydın'a Onur Ödülü ve Tiyatro Sanatçısı Mehmet Ulusoy'a Emek Ödülü takdim edilecek.

Festivalin ikinci günü, 18 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de ODTÜ Mimarlık Amfisi'nde ücretsiz olarak gerçekleşecek bir etkinlikle devam edecek. ODTÜ Oyuncuları, "Gökyüzüne Çıkan Kökler" adlı oyunlarıyla seyirciyle buluşacak. Bu özel gösteri, Çankaya Belediyesi'nin katkılarıyla festivalin çeşitli mekanlarında sahnelenecek olan etkinlikler arasında yer alacak.

Festival, sanatseverleri tiyatro, dans ve müziğin eşsiz dünyasında buluşturarak, unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

10 GÜNLÜK DOLU PROGRAM

26. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali programı:

19 Kasım Pazar:

"Sabit Efendi veya Tuvalet Kağıdının Bilinmeyen Tarihçesi" - Tiyatro Ciddibazlar

Saat: 15.00

Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi (Ücretsiz)

"Ben Şahsım Kendim" - Tiyatro AntinKuntin

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

"Othello" - Çankaya Sahne

Saat: 19.30

Yer: Çankaya Sahne (Ücretsiz)

20 Kasım Pazartesi:

"Peki" - Nadir Sönmez

Saat: 20.00

Yer: FADE Sahne

"Rüya/Şeyh Bedreddin Destanı" - Heybe Tiyatro

Saat: 20.00

Yer: Aralık Sahne

21 Kasım Salı:

"Tek Başına" - Heveskâr Tiyatro

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

"Biris¸" - Eksik Oluşum

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

"Söz Veriyorum" - Tiyatro Antre

Saat: 20.00

Yer: FADE Sahne

22 Kasım Çarşamba:

"Deli Kadın" - Gestus Tiyatro

Saat: 20.00

Yer: Farabi Sahne

23 Kasım Perşembe:

"Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım" - Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi (Ücretsiz)

24 Kasım Cuma:

"Kocamı Gömme Töreni" - Tiyatro Ankara Yeni Meydan

Saat: 20.00

Yer: Erol Demiröz Yeni Meydan Sahnesi

25 Kasım Cumartesi:

"Morphine" - Heydar Aliyev Tbilisi State Professional Azerbaijani Drama Theatre

Saat: 15.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi (Ücretsiz)

"Ben Fidel" - Glow Tiyatro Topluluğu

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

"Du Xencer/İki Hançer" - Şano Nan Performance

Saat: 20.00

Yer: Düşkapanı Sanat Merkezi

26 Kasım Pazar:

"Medea'nın Parmak İzleri" - Dank Laboratuvar Tiyatrosu

Saat: 15.00

Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

"Sayın Yargıç" - Evinde Tiyatro

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

"Çingene'nin Şarkısı" - Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları

Saat: 20.00

Yer: DT Akün Sahnesi

"Film Anlatıcısı Kız" - Arkhe Tiyatro

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi (Ücretsiz)

27 Kasım Pazartesi:

"Gomidas" - Yolcu Tiyatro

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

"Kafes" - Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

"Köprüdeki Adam" - Tiyatro Kafadar

Saat: 20.00

Yer: FADE Sahne

"Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" - Kulis Sanat Tiyatrosu

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Sahne

"Deli Saçması" - Düşkapanı Sanat Merkezi Oyuncuları

Saat: 20.00

Yer: Düşkapanı Sanat Merkezi



Festival boyunca düzenlenecek etkinlikler, Ankara'nın kültür ve sanat yaşamına önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Katılımcılara keyifli ve unutulmaz bir tiyatro deneyimi dileriz.



