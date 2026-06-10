26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’ne geri sayım başladı

26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 12- 19 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

Avrupa’da yaşayan Türklerin kültürel hafızasına ve sanat üretimine alan açan festival, “Kültürlerin ortak dili: Sinema” temasıyla yapılıyor. Festivalin başkanlığını ise bu yıl da Hüseyin Sıtkı üstlenecek.

“Yirmi altı yıl önce Frankfurt’ta küçük bir hayalle yola çıktık” diyen Sıtkı şöyle devam ediyor: “Amacımız yalnızca film göstermek değildi; sinemanın evrensel dili aracılığıyla insanlar arasında köprüler kurmak, farklı kültürleri aynı salonda buluşturmak ve ortak hikâyeler etrafında yeni diyalog alanları yaratmaktı. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, geçen yıllar içinde yalnızca bir film festivali olmanın ötesine geçerek Almanya ile Türkiye arasında kültürel etkileşimin önemli platformlarından biri haline geldi. Bu yolculuk kolay olmadı. Kısıtlı imkânlarla başlayan serüvenimiz boyunca pek çok zorlukla karşılaştık.”

Festivalde, 2003 yılından bu yana gerçekleştirilen panellerde göç, kimlik, kültürlerarası etkileşim, sanat ve toplum ilişkisi gibi pek çok önemli başlıkta ele alındı. Genç sinemacıların da desteklendiği festivalde: Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması, Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması ve Ulusal Belgesel Film Yarışması gibi bölümlerle yeni kuşakların sesini duyurmasına katkı sağlıyor.

SANATIN PENCERESİNDEN...

Bu yıl festival “Kültürlerin ortak dili: Sinema” mottosuyla yapılıyor. Bunun nedenini ise şöyle açıklıyor Sıtkı: “Günümüz dünyasında savaşların, ekonomik krizlerin, toplumsal kutuplaşmaların ve göç hareketlerinin hayatlarımızı derinden etkilediği bir dönemde, sanatın ve özellikle sinemanın insanları bir araya getiren gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuza inanıyoruz. Festival kapsamında düzenleyeceğimiz film gösterimleri, yarışmalar, söyleşiler ve panellerle yalnızca sinemayı konuşmayacak, aynı zamanda çağımızın önemli meselelerini de sanatın penceresinden değerlendireceğiz. “Savaş ve Ekonomik Krizin Sinemaya Etkileri” ile “Sinema Diliyle Göç” başlıklı etkinliklerimiz bu yaklaşımın önemli örnekleri olacak” diyor.

ÖDÜLLER

Festival bu yıl onur ödüllerini, Vahide Perçin, Erdal Özyağcılar, Ayten Uncuoğlu, Tamer Yiğit, Sibel Kekilli ve Coşkun Göğen’e veriyor. Bu yılın diğer bir ödülü ise Türk sinemasının unutulmaz aktörlerine verilen Vefa Ödülü olacak. Bu yılki ödülün sahibi ise, çok genç yaşta yaşamını yitiren, sinemamız için önemli filmlerin vazgeçilmez aktörü olarak hafızalarımızda yer eden Yılmaz Zafer. Yılmaz Zafer’in vefa ödülü, Frankfurt’taki açılış gecesinde eşi Perihan Savaş’a takdim edilecek.