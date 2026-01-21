26 yıllık gelenek: “Assos’ta Felsefe” sempozyumu kapılarını açıyor

Felsefe tarihinin dev ismi Aristoteles’in bir dönem yaşadığı ve dersler verdiği antik Assos kenti, çeyrek asrı deviren bir düşünce maratonuna ev sahipliği yapıyor. Felsefe Sanat Bilim Derneği tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde gelenekselleşen etkinlik, bu yıl “Felsefe, Sanat, Bilim ve Siyaset” ana başlığıyla gerçekleşecek.

SEÇKİN İSİMLER ASSOS’TA BULUŞUYOR

Sempozyum, Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerini bir araya getiriyor. İki gün sürecek olan etkinlikte; Aydınlanma felsefesinden küresel göçe, post-doğruluk (post-truth) çağından Adorno ve Hegel’in sanat kuramlarına kadar geniş bir yelpazede sunumlar yapılacak.

Konuşmacı listesinde yer alan isimler:

Prof. Dr. Örsan K. Öymen

Prof. Dr. Umut Hacıfevzioğlu

Prof. Dr. Cengiz İskender Özkan

Prof. Dr. Doğan Yaşat

Doç. Dr. Cemil Güzey

Doç. Dr. Sezgi Durgun Özkan

Doç. Dr. Hüseyin Fırat Şenol

Doç. Dr. Burak Kesgin

Dr. Baver Demircan

HERKESE AÇIK VE ÜCRETSİZ

Assos-Behramkale liman mevkiinde bulunan Nazlıhan Otel'de düzenlenecek olan toplantılar, felsefeye ilgi duyan herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Ancak katılım için organizasyonun resmi web sitesi üzerinden kayıt yaptırılması zorunlu tutuluyor.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

6 Şubat Cuma: Aydınlanma, yönetim biçimleri, toplumsal hareketler ve küresel göç etik değerleri ele alınacak.

7 Şubat Cumartesi: Gerçeklik ve akıl sorunu, İbn Haldun’un siyaset analizi, Adorno ve Hegel’in estetik görüşleri tartışılacak. Program, Cumartesi gecesi düzenlenecek olan gitar dinletisi ile sona erecek.