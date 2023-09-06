27. İstanbul Tiyatro Festivali'nin onur ödülü Mehmet Birkiye’ye verildi: Dünya tiyatro sahnesi!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.09.2023 - 04:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim - 25 Kasım tarihleri arasında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festivalde yer alan topluluklar ve destekçilerin katılımıyla, önceki akşam The Marmara Taksim’in üst katında yer alan Okra İstanbul’da özel bir buluşma düzenlendi. Festivalin yapılmasına katkıda bulunan destekçilere teşekkür plaketlerinin verildiği gecede, 27. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü Mehmet Birkiye’ye verildi. Ödül gecesinde, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, festival sponsorları adına Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu ile 27. İstanbul Tiyatro Festivali küratörü Işıl Kasapoğlu birer konuşma yaptı.

Böyle buluşmalar tiyatro sanatçıları ve yazarlar için çok heyecanlı oluyor çünkü birbirini uzun süre göremeyen dostlar bir araya geliyor ve belki de yeni projeler doğuyor.

Ödül gecesine dönecek olursak İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, festival sponsorları adına Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu ile 27. İstanbul Tiyatro Festivali küratörü Işıl Kasapoğlu birer konuşma yaptılar. Kasapoğlu konuşmasında, “Tiyatro aracılığıyla bir kişiye hayal kurdurabilirsek tüm topluma kurdurabiliriz” cümlesi aslında tüm bu uğraşların, emeklerin bir özeti gibiydi. Kasapoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “...Bir kişi ya da bütün toplum aynı dünyanın oyuncuları. Tiyatroya gitmemek, sabahları aynaya bakmadan güzelleşmeye çalışmak gibi bir şey. Oysa dünya da bir tiyatro sahnesi ve biz hâlâ genel prova akşamını yaşıyoruz. Tiyatro yapmaksa suya yazı yazmaya benzer, yaşamak gibi, geçici olduğunu bile bile inadına iz bırakma çabasıdır. Tiyatro bugünde yaşar, yarını kapsar, geçmişe tutunur, durmaz... Sonsuzdur. Bizlerse sonlu hayatımızda akıllanmadan ihtiyarlamamalıyız. Önümüzde gürül gürül akıp giden hayatın türlü rengine bulanmalı, evvel zaman anlatılarına kulak vermeli ve geleceğe bu mirası aktarmalıyız. Geç kalmadan...”

Festival, 25 Ekim’de Pina Bausch’un başyapıtı Café Müller ile açılışını yapacak. Festivalde, izleyiciler, bir ay boyunca, şehrin farklı mekânlarında, günümüz tiyatrosuna damgasını vuran 20 tiyatro, performans ve dans gösterisi izleme fırsatı bulacak.

Yerli oyunlardan, Tiyatro Pera’nın “Sen Hamlet Değilsin” adlı oyun Nesrin Kazankaya imzasını taşıyor ve merakla bekleniyor. Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın da festivalde yer alması mutluluk verici, uzun zamandır geri planda kalan tiyatroya Bakırköy Belediyesi yeterli desteği her zaman vermeli. Vermeli ki ülkemizin üçüncü ödenekli tiyatrosu yaşasın. Festivalde yer alacakları “Lysistrata”nın dışında sahneleyeceksek yeni oyunları merakla bekliyoruz.

27. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, halka açık ve ücretsiz etkinlikler de yapılacak. Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye tiyatro.iksv.org adresinden ulaşılabilir.