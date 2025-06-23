‘28 Yıl Sonra’ ve ‘Elio’ animasyonu vizyonda: Mutlak vahşete alışmak

“28 Yıl Sonra’da Covid’den, Brexit’ten, 21. yüzyılın politik soykırımlardan, genetik, ekolojik kırılmalarından etkilendim. İlkokuldan beri sürekli şanlı tarihimizle övündük, kendimizi güçlü sanarak her yabancıyla savaştık. Britanya İmparatorluğu’nun sömürgeci bayrağı altında yetiştik, büyüdük” diyen İngiliz sinemacı Danny Boyle bu çarpık zihnin kimseye faydalı olmadığının altını çiziyor. Yönetmenin 2002’de gösterime giren “28 Gün Sonra” filmi Covid virüsünün provası gibiydi. Biyolojik silah laboratuvarından öfke virüsünün dünyaya yayılmasının üstünden 28 yıl geçmiştir.

Britanya adası karantina altına alındıktan sonra enfekte olmayan bir grup adanın bir ucunda anne-babaçocuktan oluşan ataerkil, ilkel, yüksek güvenlikli bir toplum düzeni kurdu. Erkek ergenler yetişkinliğe geçerken babalarıyla birlikte ana karaya çıkıp eğitim aldılar, avlandılar, düşmana karşı hazırlandılar. Enfekte olanlar yavaş sürünenler, hızlı enfekteler, zeki Alfalar olarak ayrıştılar. Uzun süredir hasta olan annesini iyileştirmek isteyen, ana karada doktor olduğunu öğrenen genç Spike eğitimin ardından tutucu babası, kolonisine isyan edip annesiyle birlikte ana karaya gider.

ÖLÜMÜ HATIRLA

Burada yaşadığı deneyimlerden sonra Spike korkusundan arınır, merakını giderir, ürkütücü, korkunç nitelenen ana karayı keşfeder, annesinin huzurlu bir şekilde ölmesini sağlar. Boyle ile senarist-yönetmen Alex Garland’ın (Ex Machina, Sivil Savaş) birlikte yazdıkları dramatik üçlemenin ilk bölümü insanı, aileyi, ikincisi mutlak kötülüğü, son bölümde kefareti anlatıyor. Filmin ana kahramanları 12 yaşındaki Spike’la, memento mori (ölümü hatırla) sözüyle anneye vedayı kolaylaştıran doktor Kelson’dır. Açılış sekansı enfekteler tarafından ele geçirilen köy, kiliseye, dine ihanet sahnesiyle başlar. Doğanın soluk kesici güzelliğiyle vahşetin sevgi, yaşam ve ölümle iç içe geçmesi etkileyicidir, yapımses tasarımları, kurgu, müzik (Young Fathers), çok başarılıdır. Sürekli tekrarlanan elit askerleri güdümleyen propaganda filmlerinde Rudyard Kipling’in Boots (Botlar) şiirinden mısralar yer alır.

Cep telefonlarıyla çekilen hareketli planlar, Anthony Dod Mantle’ın görüntüleri mükemmeldir. İnsan her şeye mutlak dehşete, vahşete bile alışır, uyum sağlar mesajını ileten post apokaliptik politik gerilim “28 Yıl Sonra”da Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Alfie Williams, Jack O’Connell oynuyor.

EVRENDE YALNIZ DEĞİLİZ

Ezelden beri insanlık başka gezegenleri, yıldızları izledi, evrende bizden başka canlılar var mı sorularını sordu. Bu kez evren ebeveynlerini yitirmiş, kendini yalnız hisseden, dünyadaki yerini henüz bulamamış, düş kuran Elio’ya yanıt verir. Müzede Nasa’nın uzaya gönderdiği insansız araç Voyager’ı gördükten sonra uzaya gitme planları tasarlayan Elio’nun hayali gerçekleşir. Uzay üssünde çalışan binbaşı teyzesine gelen çağrı mesajını Elio gizlice yanıtlayınca uzaylılar tarafından kaçırılır. Ortakevren’e giden Elio burada uyum içinde yaşayan , dayanışan barışçı, hoşgörülü liderlerle tanışır. Babası gibi savaş lordu olmak istemeyen sempatik Grogon’la arkadaş olan Elio çok mutludur. Sonunda kendini yalnız hissetmez. Küçük çocuk eşsiz uzaylı yaratıklarla Ortakevren’de mi yaşayacaktır yoksa ait olduğu dünyaya evine mi dönecektir ? Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina’nın yönettiği fantastik animasyon Elio, Contact (Mesaj /Robert Zemeckis), E.T. ve Üçüncü Türden Yakınlaşmalar (Steven Spielberg) gibi klasik bilimkurgulara saygıda bulunuyor.