29. İstanbul Caz, 25 Haziran'da kapılarını müzikseverlere açacak

19 Mart 2022 Cumartesi, 04:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 29. İstanbul Caz Festivali kapılarını 25 Haziran’da açacak. Garanti BBVA sponsorluğundaki festival, 7 Temmuz’a kadar 200’den fazla yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak. Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü caz sanatçısı Hayati Kafe’ye verilecek.

Festivalin programı 16 Mart’ta Salon İKSV’de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Programın en dikkat çekici yanı, festivalin salgından önceki haline geri dönmesi. Son iki yılda sekteye uğrayan “Gece Gezmesi”, “Çocukça Bir Gün” gibi sevilen etkinlikler bu yıl yeniden yapılacak. Öte yandan ücretsiz konserlerin verildiği “Parklarda Caz” etkinliklerinin sayısında da artış var. “Parklarda Caz” bu yıl Beşiktaş, Beylikdüzü, Şişli, Göztepe ve Küçükçekmece’de yerli ve yabancı sanatçıları müzikseverlerle buluşturacak. Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 21 Mart Pazartesi günü 10.30’da başlayacak indirimli ön satışların ardından 25 Mart Cuma günü 10.30’da genel satışa çıkacak. Sınırlı sayıdaki öğrenci biletleri de yine 10 TL.

Gelelim festival maratonunda konser verecek isimlere... Beş Grammy Ödüllü caz efsanesi Dianne Reeves (5 Temmuz), Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Melody Gardot (7 Temmuz), John McLaughlin (29 Haziran) ile yerli sahneden ise Teoman (6 Temmuz) ve Kalben (30 Haziran) Harbiye’de sahneye çıkacak.

"İYİ GELECEK"

Festivalin basın toplantısına İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ile İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer konuşmacı olarak katıldı. Harun İzer yaptığı konuşmada, “Bu yıl İstanbul Caz Festivali için hazırlanırken odağımıza kültür ve sanat etkinliklerinin birleştirici yönünü aldık. Bunu özellikle geçen iki yılda çok daha iyi anladık ve bunu düşünerek bir program oluşturduk. Bir arada olmak, festivalde buluşmak eminim hepimize iyi gelecek” dedi.