29. İstanbul Tiyatro Festivali Katedral ile başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 29 yıldır düzenlediği İstanbul Tiyatro Festivali, 20 Ekim’de, Hollanda’nın bu yıl 80. yılını kutlayan dans topluluğu Scapino Ballet Rotterdam’ın, ünlü İspanyol koreograf Marcos Morau imzalı “Katedral, Arvo Part'le Bir Akşam” başlıklı gösterisi ile Zorlu PSM’de perdelerini açtı. Bu akşam ve 23 Ekim akşamları 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde Fransız-Katalan topluluk Baro d’evel’in “Biz Kimiz?” gösterisi ile devam ediyor.

Zorlu’PSM Turkcell Sahnesi’nde art arda iki akşam Katedral’in temsili ile bir de dans atölyesi yapan Scapino Ballet Rotterdam topluluğu dansçı ve dans meraklısını izleyicinin hayranlığını kazandı. On iki dansçı, vücutlarını enstrüman gibi yüksek teknik ve yetenekle hareket ettiği gösteri ile müzikle dansın nasıl çağdaş bir koreografide bütünleşebileceğinin, alışılmışın dışında ışık ve sahne tasarımı içinde, çarpıcı bir örneğini verdiler.

Katedral öncesinde, Zorlu PSM Amfi’de Türkiye Down Sendromu Derneği Dans Topluluğu seyirciyi, down sendromlu bireylerden oluşan TDSD Dans +1 by Hilton Bomonti’nin önyargısız bir dünyaya davet eden gösterisiyle karşıladı.

Teatro La Plaza ise, hem 21 Ekim’de yaptığı Türkiyedeki Down Sendromlu dansçıların ufkunu açtı, hem de 24-25 Ekim günleri Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’de vereceği üç Hamlet temsiliyle festival seyircisinin önyargılarını kıracak. Down sendromlu sekiz oyuncunun sahneye taşıdığı Hamlet, Shakespeare’in klasik metnine alışılmışın dışında bir yorum katacak. Teatro La Plaza topluluğunun, empatiye değil, eşitliğe dayanan bu güçlü sahnelenmesinde oyuncular, kendi hayatlarını Hamlet’in evreniyle iç içe geçiriyor.