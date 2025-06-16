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29. İstanbul Tiyatro Festivali'nin ilk sürprizleri açıklandı!

29. İstanbul Tiyatro Festivali'nin ilk sürprizleri açıklandı!

16.06.2025 11:55:00
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Haber Merkezi
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29. İstanbul Tiyatro Festivali'nin ilk sürprizleri açıklandı!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 20 Ekim - 22 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 29. İstanbul Tiyatro Festivali, Türkiye’den ve dünyadan birçok çarpıcı yapımı tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Festival programından ilk sürprizler açıklandı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı(İKSV) tarafından bu yıl 29'uncu kez düzenlenecek olan "İstanbul Tiyatro Festivali"nin ilk etkinlikleri duyuruldu. 20 Ekim’de başlayacak festivalin açılışını Avrupa’nın gözde koreografı Marcos Morau’nun Hollanda’nın köklü dans topluluklarından Scapino Ballet Rotterdam ile işbirliğinden doğan Katedral, "Arvo Pärt ile Bir Akşam" ile yapacak.

22-23 Ekim’de ise Fransız-Katalan topluluk Baro d’evel’in dansçıları, müzisyenleri, oyuncuları, akrobatları, seramikçileri ve clown’ları sahnede bir araya getiren "Biz Kimiz?" gösterisi izleyicilerle buluşacak. 


Küratörlüğünü Mehmet Birkiye’nin üstlendiği festival programının tamamı eylül ayında duyurulacak. Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri'nin sponsorluğunda düzenlenecek festivalde gösterilerin biletleri 20 Haziran’da satışa açılacak. Öğrenciler bu yıl da 30 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabilecek.


İlgili Konular: #İstanbul Kültür Sanat Vakfı #İstanbul Tiyatro Festivali #Mehmet Birkiye