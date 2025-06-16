29. İstanbul Tiyatro Festivali'nin ilk sürprizleri açıklandı!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı(İKSV) tarafından bu yıl 29'uncu kez düzenlenecek olan "İstanbul Tiyatro Festivali"nin ilk etkinlikleri duyuruldu. 20 Ekim’de başlayacak festivalin açılışını Avrupa’nın gözde koreografı Marcos Morau’nun Hollanda’nın köklü dans topluluklarından Scapino Ballet Rotterdam ile işbirliğinden doğan Katedral, "Arvo Pärt ile Bir Akşam" ile yapacak.

22-23 Ekim’de ise Fransız-Katalan topluluk Baro d’evel’in dansçıları, müzisyenleri, oyuncuları, akrobatları, seramikçileri ve clown’ları sahnede bir araya getiren "Biz Kimiz?" gösterisi izleyicilerle buluşacak.





Küratörlüğünü Mehmet Birkiye’nin üstlendiği festival programının tamamı eylül ayında duyurulacak. Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri'nin sponsorluğunda düzenlenecek festivalde gösterilerin biletleri 20 Haziran’da satışa açılacak. Öğrenciler bu yıl da 30 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabilecek.



