29'uncu Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı

29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bugün başladı. Kült Kavaklıdere Sineması, Mamak Belediyesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi ve Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde "Çiçek mi dediniz?" temasıyla gerçekleşecek olan festival 7 Haziran'a kadar sürecek. Festivalin açılışı da yine bugün Ankara Devlet Opera ve Balesi Sahnesi’nde yapıldı.

Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in sunuculuğunu üstlendiği gecede onur ödülü, tiyatro sahnelerinin, film ve dizi setlerinin usta oyuncusu Emel Göksu’ya takdim edildi. Programa Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu başkan yardımcısı Jurgis Vilcinskas, Fransız Kültür Müdürü Pascale Boeglin-Rodier, Kanada Büyükelçisi Larisa Galadza, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da katıldı. Gecede Zeynep Burcu Altınel ve Murat Köseler bir müzik gösterisi de yaptı.

'BİZE İNANANLARIN DAYANIŞMASIYLA VAR OLDU'

Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Ayşe Ürün Güner gecede bir konuşma gerçekleştirdi. Güner konuşmasında, "Uçan Süpürge unutmuyor, unutturmuyor. Hatırlıyor hatırlatıyor. Kadınların belleği ve direnişi Uçan Süpürge'de yaşıyor. Kadınların eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesi hala güncelliğini koruyor. Uçan Süpürge yalnızca film gösteren bir festival olmadı. Kadınların ve kız çocuklarının hakkını savunan bir buluşma alanı oldu. Bu festival bize inanan insanların dayanışmasıyla var oldu" iradelerini kullandı.

Gecede ödül alan sanatçılar ise şu isimlerden oluştu:

Genç Cadı Ödülü: Ece Bağcı

Bilge Olgaç Başarı Ödülü: Dilde Mahalli, Melisa Sözen, Lúcia Murat

Onur Ödülü: Emel Göksu