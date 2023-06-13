3. İzmir Şiir Hatları buluşması başladı
İzmirlileri bir hafta süreyle, şair, müzisyen, dansçı ve tiyatrocularla buluşturacak 3. İzmir Şiir Hatları etkinlikleri başladı. 19.00 – 21.00 saatleri arasındaki etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Şiir Hatları Buluşması Alsancak İskelesi önünde başladı. Etkinliğin açılışına Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, Apikam Müdürü Tuğba Kılıçkaya ve sanatseverler katıldı. Şair ve yazar Namık Kuyumcu'nun koordinatörlüğünde düzenlenen buluşmada şair Dilek Özkan müzik eşliğinde şiir okudu. Gecede ateş dansı ve mim gösterisi ile şiir/mask kostümlü sunum yapıldı. Buluşma Sokak Sanatları Atölyesi'nin Nazım Hikmet’in “Davet” adlı şiiriyle kurgulanan "Atlı Şiir Gösterisi" ile sonlandı.
100 SANATÇI İZMİRLİLERLE BULUŞUYOR
53’ü şair 100 sanatçının katıldığı Şiir Hatları Buluşması 14 ve 16 Haziran’da Bostanlı Yasemin Kafe önünde, 15 Haziran'da Karantina Meydanı'nda, 17 Haziran'da Foça Marsilya Meydanı'nda, 18 Haziran'da Karantina Meydanı'nda saat 19.00-21.00 saatleri arasında olacak. Yurttaşlar programın detayına ise https://www.apikam.org.tr adresinden ulaşabilir.
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