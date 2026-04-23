30. İstanbul Tiyatro Festivali'nde yer alacak ilk oyunlar açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 22 Ekim - 3 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 30. İstanbul Tiyatro Festivali, Türkiye’den ve dünyadan birçok çarpıcı yapımı tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Festival programından ilk sürprizler açıklandı.

Festival açılışını 22 Ekim’de Théâtre National de Strasbourg’un (TNS) ilk kadın direktörü ve uluslararası sahnenin en çarpıcı yönetmenlerinden Caroline Guiela Nguyen imzalı Lacrima ile yapacak. Yer aldığı her sahnede ayakta alkışlanan Lacrima yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru ENKA Vakfı’nın desteğiyle, 22- 23 Ekim’de sahnelenecek.

Dünyanın en saygın çağdaş dans toplulukları arasında yer alan Nederlands Dans Theater, festival kapsamında yeniden İstanbul’da izleyiciyle buluşacak. 1978 yılında Jiří Kylián tarafından kurulan, çağdaş dansın referans noktalarından biri olarak kabul edilen Nederlands Dans Theater (NDT 2), yüksek enerjili ve çok katmanlı repertuvarıyla 27-28 Kasım’da sahnede olacak.

Festival ayrıca, ödüllü topluluk Ad Infinitum imzalı Veda Ritüeli’ni 7-8 Kasım’da izleyiciyle buluşturacak. Sağır oyuncu Ramesh Meyyappan oynadığı ve George Mann’in yönettiği gösteri; sevgi, kayıp, iletişimsizlik ve ebeveynlik üzerine kurulu, tiyatro sanatının üretim biçimlerini yeniden düşündürecek epik ve sözsüz bir solo performans.

Küratörlüğünü Mehmet Birkiye’nin üstlendiği festival programının tamamı eylül ayında duyurulacak.