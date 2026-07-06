30. İstanbul Tiyatro Festivali programından iki yeni oyun daha açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 30. İstanbul Tiyatro Festivali, programından yeni yapımları açıklamayı sürdürüyor. Koç Holding Enerji Grubu şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda gerçekleştirilecek festivalde, bu yıl da Odeabank tema sponsorluğundaki “Bu İşte Bir Kadın Var” seçkisi kapsamında iki oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Kadın üretimini ve kadın bakış açısını görünür kılmayı amaçlayan seçkiye bu yıl, Henrik Ibsen’in klasik eseri "Bir Bebek Evi"nin Yngvild Aspeli imzalı uyarlaması ile "Sanatçısı Belirsiz- İvi Buradaydı" dahil edildi.

Norveçli yönetmen, oyuncu ve kukla sanatçısı Yngvild Aspeli’nin Paola Rizza ile birlikte sahneye koyduğu Bir Bebek Evi, hipergerçekçi insan kuklaları, örümcek ve kuş imgeleriyle klasik metni farklı bir yorumla sahneye taşıyor. Olağandışı sahne tasarımı ve dramaturjisiyle dikkat çeken yapım, 14 ve 15 Kasım tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

Festival programına eklenen bir diğer yapım "Sanatçısı Belirsiz- İvi Buradaydı" ise İstanbul doğumlu Rum ressam İvi Stangali’nin izini sürüyor. Zeynep Özden ve Elif Sözer’in proje tasarımını ve yönetmenliğini üstlendiği, Çiğdem Erdöl’ün kaleme aldığı oyunda Tilbe Saran, Fulya Peker ve Çağdaş Ekin Şişman rol alıyor. Yapım, 3 ve 4 Kasım’da Arter Karbon’da, 17 Kasım’da ise Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

30. İstanbul Tiyatro Festivali biletleri, avantajlı dönem fiyatlarıyla 10 Temmuz Cuma günü saat 10.30’dan itibaren Passo üzerinden ve İKSV gişesinde satışa sunulacak. Eczacıbaşı Genç Bilet Projesi kapsamında sınırlı sayıda öğrenci bileti de 50 TL’den satışa çıkarılacak.

Mehmet Birkiye’nin küratörlüğünde düzenlenecek 30. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin tüm programı ise eylül ayında açıklanacak.