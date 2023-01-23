30 sanatçının eserleri Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 06:00

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 07:18

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) üyesi 30 fotoğraf sanatçısı, Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) sergi açtı.

AFSAD Başkanı Cengiz Oğuz Gümrükçü, sergi birlikteliğinin derneklerine güç kattığını ve birçok projede Cumhuriyet’in yanında olacaklarını söyledi. Serginin küratörlüğünü Güven Baykan yaptı. Sergi, 2 Şubat’a dek Abidin Daver Sokak, No: 14, Çankaya - Ankara adresindeki Ankara CKM’de ziyaret edilebilecek.