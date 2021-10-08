31. Akbank Caz Festivali, Baki Duyarlar’ın ‘JazzArk’ projesine sahne olacak

08 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Akbank Caz’da toplamda 10 farklı mekânda Türk caz sahnesinden 100’ün üzerinde sanatçı konser verecek. Bu isimlerden biri de piyanist ve besteci Baki Duyarlar. En son projesi “JazzArk” ile sahnede olacak Duyarlar’ın konserine Şennur Dinleyen ve Tolga Karaslan da konuk olacak. Duyarlar’ın “Nuh’un Gemisi” mitine gönderme olarak hayata geçirdiği proje, eski Türk usulleri ve makamlarını cazın modern tınılarıyla buluşturuyor. Akustik piyano, kontrbas ve Türk vurmalı çalgılarından oluşan bu “sıra dışı” trio, Avrupa müziğinin genişlik duygusu ile Akdeniz sıcaklığının coşkusunu aynı potada eritmeyi hedefliyor.

‘KAYNAŞMIŞ BİR MÜZİK’

Baki Duyarlar’a dinleyiciyi nasıl bir konser beklediğini sorduğumuzda “sıra dışı” yanıtını aldık. Bu yanıtın açıklamasını da şöyle yapıyor: “Nasıl ki Türkçede yeni kavramlar oluşturmanın belli başlı yollarından biridir bileşik sözcük türetimi. Nitekim ‘buzdolabı’, ‘çekyat’, ‘gecekondu’, “uyurgezer” gibi güzelim bileşik sözcük örneklerini halkımız bu yolla katmıştır dil dağarcığımıza. Bileşik sözcükleri oluşturan her bir söz, biçim ve anlam yönünden kaynaşarak yeni bir kavrama dönüşür. Yeni sözcüğün bitişik yazılmasının mantığı da budur. İşte tam da yukarıdaki örnekteki gibi iki ayrı müzik tavrını bitişik yazarak yeni bir kavram oluşturan bir konserde, biçim ve anlam yönünden kaynaşmış bir müzik ile karşılaşacak dinleyici.”

‘YARATILARI ÇOK YÜKSEK’

“JazzArk” projesini de anlatan Duyarlar, “JazzArk’ın sesinin belirleyici özelliği, besteci ve icracılarının yalnızca tek bir çeşit müzik türü ile ilgili olamamalarıdır. Farklı türlerden gelen müzisyenler sahneye çıkıp ne biliyorlar ise onu icra etmiyorlar. Üstünde düşünülerek tasarlanmış ve farklı disiplinlerde bulunan doğaçlama geleneklerini de cesurca kullanan bir yapıdan söz ediyorum” diyor. Konserde Mehmet Akatay (vurmalı çalgılar) Umut Sel (kontrabas) JazzArk’ı oluşturan iki önemli müzisyen Şennur Dinleyen (vokal) ve Tolga Karaslan yer alacak. Duyarlar’a göre “hepsi müzikal yaratıları çok yüksek insanlar.”

Baki Duyarlar, “JazzArk” albümünü “kendini rahat bırakmış ve bir an için birtakım kaygılardan uzaklaşmış bir müzik olduğunu düşünüyorum” sözleriyle anlatıyor. Bunu da şöyle açıklıyor: “JazzArk’ın müziğinin kâğıt üstünde hazırlanış şekli ve diğer meslektaşlarımla birlikte icra anları, birçok müzikal kaygıdan uzaktır, böylece icracı da kendini daha rahat bırakır. Eminim ki bu rahatlık duygusu dinleyiciye de geçiyordur.”