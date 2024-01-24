Genç Caz+ için başvurular başlıyor

Yayınlanma: 24.01.2024 - 13:02

Güncelleme: 24.01.2024 - 13:05

“Genç Caz+” caz, funk, R&B, neo-soul, elektronik müzik, hip-hop ve türler arası doğaçlama içeren müzikler yapan genç müzisyenlerin başvurularını bekliyor. Genç Caz+ için seçilecek topluluklar, hem bu yıl 31. yılını kutlayan İstanbul Caz Festivali’nde konser verme imkânı yakalayacak, hem de festival sonrasında Genç Caz+ albümünde yer alacaklar. Başvurular için son gün 19 Nisan Cuma.

FESTİVAL TEMMUZDA

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda 3 - 18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 31. İstanbul Caz Festivali’nin gelenekselleşen bölümü Genç Caz+ için başvurular başladı. Bu yıl 22. yaşını kutlayan Genç Caz+, Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen, 28 yaş altındaki genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform sağlıyor. Başvurular sonrasında belirlenecek müzisyen ve topluluklar, 31. İstanbul Caz Festivali kapsamında şehrin farklı semtlerindeki parklarda ücretsiz gerçekleştirilen Parklarda Caz etkinliklerinde uluslararası sanatçılarla aynı sahneyi paylaşma imkânı yakalayacak ve Genç Caz+ 24 albümünde yer almaya hak kazanacak.

31. İstanbul Caz Festivali’nde konser verme ve Genç Caz+ albümünde yer alma fırsatı için Genç Caz+ seçmelerine katılmak isteyen müzisyenler ve topluluklar, caz.iksv.org adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler. Başvurular bu adreste yer alan çevrimiçi form doldurularak yapılabilecek. Başvurular için son tarih 19 Nisan Cuma.

GENÇ CAZ+ ALBÜMÜ

İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu ve 2013 yılında aramızdan ayrılan müzik insanı Mehmet Uluğ’un anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Mehmet Uluğ Fonu’nun desteğiyle hayata geçirilen Genç Caz+ albümü bu yıl dördüncü kez yayımlanacak. Genç Caz+ konserlerine seçilecek topluluklar birer özgün eseriyle, dijital platformlarda yayımlanacak olan albümde yer alacak. Sony Music Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirilen bu albüm projesiyle yetenekli ve umut vadeden genç müzisyenlerin yaratıcılık ve kariyer gelişimleri desteklenecek ve Türkiye’den dünyaya seslerini duyurmaları sağlanacak.

Önceki Genç Caz+ albümlerini dinlemek için: caz.iksv.org/tr/genc-caz/genc-caz-albumleri

İstanbul Caz Festivali, Genç Caz+ finalistlerinin kariyerlerini desteklemek amacıyla farklı işbirlikleri de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, 2023 Genç Caz+ yarışmasının finalistlerinden Esra Gürçay Quartet feat. Peter Shalamov ve Eggmann Quartet, 2024 Akra Caz Festivali'nde sahne alacaklar.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Genç Caz+’ya profesyonel bir albüm yayımlamamış, 28 yaşın altında olan müzisyen ve topluluklar başvurabilir. Seçmelere caz, funk, R&B, neo-soul, elektronik müzik, hip-hop gibi farklı türler, doğaçlama içeren türler arası müzikler ve benzeri tarzlardaki demolar ile katılınabilir. Müzisyenler, kendi özgün eserlerinin yanı sıra başka parçaların yorumlarından oluşan bir repertuvar ile başvurabilirler. Yayımlanacak albümde yer alabilmek için sanatçıların kendi özgün eserleri (söz-beste) ile katılmaları özellikle tercih edilecek. Yapılacak başvurular üzerinden değerlendirme konserinde yer almaya hak kazanan isimler 29 Nisan Pazartesi günü festivalin web sitesi üzerinden ilan edilecek. Festivalde yer almaya hak kazanan müzisyen ve topluluklar ise 5 Mayıs tarihinde gerçekleşecek değerlendirme konserinden sonra açıklanacak. Festival ekibi ayrıca, Genç Caz+ seçmelerine katılmayı düşünen adaylardan, başvuru süreci ile ilgili haberleşebilmek için, Genç Caz+ web sitesinde belirtilen e-posta adresine Genç Caz+’ya başvurmayı düşündüklerini belirten kısa bir e-posta atmalarını rica ediyor.

GENÇ CAZ+ SEÇİCİ KURULU

Bu sene Genç Caz+ Seçici Kurulu’nda müzisyen Ayşe Tütüncü, müzisyen Selen Gülün, müzisyen Volkan Öktem, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi, yazar Yekta Kopan, müzisyen Okan Kaya, Sony Music Türkiye Genel Müdürü Özden Bora, Akra Caz Festivali Direktörü Kadir Dursun, müzisyen Çağıl Kaya, Pozitif ve Babylon’un kurucularından Ahmet Uluğ ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer alıyor.