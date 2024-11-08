31. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri verildi

Sabancı Vakfı’nın, genç sanatçıları desteklemek amacıyla 31 yıldır düzenlediği Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri, 6 Kasım'da Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen törenle dağıtıldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin (MSGSÜ) Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden ilk üç dereceyle mezun olan 9 öğrencisi toplamda 240 altının sahibi oldu.



Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan ve MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende Resim Bölümü’nden Ayça Özkaynak, Beytullah Batuhan Daşdemir ve Öykü Pekgözlü; Heykel Bölümü’nden Irmak Döndüren, Aybike Keskin ve Lidya Duymuş; Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden ise Esra Şahin, Nagihan Eren ve Şevval Çağıran ödüllerini Melisa Sabancı Tapan ve MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Öztürk elinden alırken onları yetiştiren aile ve öğretmenleri ile Sabancı ailesine teşekkür ettiler.









Törende konuşan Tapan, “Dedem Sakıp Sabancı, sanatın gücüne ve etkisine sonsuz bir inançla bağlıydı... Genç sanatçılarla toplumun dönüşümüne, sınırları zorlamaya, zihinleri açmaya ve yeni dünyaların inşasına öncülük ediyoruz." diyerek ödül alan gençleri kutladı. Prof. Öztürk ise “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri, üniversitemiz için gurur verici olmasıyla birlikte bölümünden dereceyle mezun olan sanatçı adaylarının önlerinde yeni kapıların açılmasını da sağlıyor." diyerek ödüllerin hayallerini gerçekleştirmeleri için destek ve ilham kaynağı olduğunu söyledi. Törende konuşan Tapan, “Dedem Sakıp Sabancı, sanatın gücüne ve etkisine sonsuz bir inançla bağlıydı... Genç sanatçılarla toplumun dönüşümüne, sınırları zorlamaya, zihinleri açmaya ve yeni dünyaların inşasına öncülük ediyoruz." diyerek ödül alan gençleri kutladı. Prof. Öztürk ise “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri, üniversitemiz için gurur verici olmasıyla birlikte bölümünden dereceyle mezun olan sanatçı adaylarının önlerinde yeni kapıların açılmasını da sağlıyor." diyerek ödüllerin hayallerini gerçekleştirmeleri için destek ve ilham kaynağı olduğunu söyledi.





Sakıp Sabancı'nın başlattığı vakfın sürdürdüğü Sanat Ödülleri ile 31 yılda 278 genç sanatçı, toplam 7.425 Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi.





Fotoğraf: Emir Uzun.