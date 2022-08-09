32. Akbank Caz Festivali ne zaman başlayacak? 2022 Akbank Caz Festivali'nde kimler sahne alacak?
Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalin ilk beş konser bileti satışa çıktı. 32. Akbank Caz Festivali ne zaman başlayacak? 2022 Akbank Caz Festivali'nde kimler sahne alacak?
Akbank Caz Festivalleri, ilk olarak 1991 yılında Ahmed Abdullah & The Solomonic Sextet, Max Roach Quartet, Airto Moreira & Flora Purim Quintet, Art Ensemble of Chicago ve Senem Diyici Sextet’in 8 konseriyle başladı.
Festival, ilerleyen yıllarda dünyaca tanınmış caz müzisyenleri ile genç kuşaktan yeni isimleri ağırladı. 32. Akbank Caz Festivali'nin ayrıntıları belli olmaya başladı.
32. AKBANK CAZ FESTİVALİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Akbank Caz Festivali bu yıl 24 Eylül - 9 Ekim'de İstanbul'u cazın farklı renkleriyle 32. kez buluşturacak.
2022 AKBANK CAZ FESTİVALİ'NDE KİMLER SAHNE ALACAK?
32. Akbank Caz Festivali kapsamında satışa açılan ilk konser, Oslo caz sahnesinde uzun yıllardır çeşitli orkestralarla üretimini sürdüren üç müzisyenin ortaklığıyla hayat bulan "HÜM" olarak açıklandı.
Norveçli grubun ilk İstanbul konseri, 4 Ekim'de Akbank Sanat'ta izlenebilecek.
Festivalin 6 Ekim takviminde, İngiliz grup Portico Quartet Babylon'da, Güney Afrikalı caz piyanisti Abdullah Ibrahim ise Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda izleyicilerle buluşacak.
Sanatçı Ravi Coltrane, ebeveynleri Alice ve John Coltrane'in şarkılarından oluşan bir seçkiyle 8 Ekim'de, Oded Tzur Quartet ise 9 Ekim'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Platinum Sahnesi'nde cazseverlerle bir araya gelecek.
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