'32. İstanbul Caz Festivali'nde ilk haftanın konserleri

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali", 17 Temmuz'a kadar kentin farklı noktalarında sanatseverlerle buluşacak. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, Fransız Sarayı, Swissotel ve Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilecek festivalin ilk haftasında dünyaca ünlü isimler sahnede olacak.

1 Temmuz'da(yarın) Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verilecek açılış konserinde, Afro-Küba cazının en etkili isimlerinden biri, Kübalı piyanist, besteci ve aranjör Chucho Valdes, Chucho Valdes Royal Quartetile dinleyiciyle buluşacak. 7 Grammy ödüllü Valdes'e, davulda Horacio "El Negro" Hernandez, bas gitarda Jose A. Gola ve perküsyonda Roberto Jr. Vizcaino eşlik edecek.





Festival, ikinci gününde üç başarılı ismi ağırlayacak. Hermanos Gutierrez müzik grubu 2 Temmuz'da, Fransız caz piyanisti Gregory Privat ve Türk trompetçi Tolga Bilgin 4 Temmuz'da Fransız Sarayı'nda konser verecek.





Shutter Island, Arrival, The Last of Us, The Leftovers, Black Mirror gibi yapımlara müziğiyle hayat veren Max Richter, ilk kez festival kapsamında İstanbul'da olacak. Elektronik müzik ve çağdaş klasik müzik arasında kurduğu köprülerle yeni bir devir açan ünlü müzisyen, besteci ve piyanist Richter, 3 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.





5 Temmuz'da İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde müzikseverler bir İtalyan akşamı yaşayacak. Genç İtalyan müzisyen Michelangelo Scandroglio’nun da katılımıyla Hakan Başar Trio ile başlayacak gece, kendi jenerasyonunun en iyi seslerinden biri olarak kabul edilen Chiara Civello ile devam edecek.

Geniş bir yelpazedeki vokal stili ve yenilikçi besteleriyle tanınan ve albümleriyle üç kez Grammy adayı olan müzisyen Jazzmeia Horn 7 Temmuz'da, asi ve yenilikçi stiliyle türler arasında gezinen Grammy ödüllü Amerikalı sanatçı Meshell Ndegeocello, 8 Temmuz'da Swissotel'de sahnede olacak.