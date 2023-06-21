32. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali başlıyor

Yayınlanma: 21.06.2023 - 13:40

Güncelleme: 21.06.2023 - 13:40

Bu yıl 32.’si yapılacak olan “32. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali”nin programı belli oldu. 6-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak olan festival kapsamında, Zeynep Avcı 7 Temmuz Cuma akşamı saat 22.30’da, Haluk Levent’te 8 Temmuz Cumartesi akşamı saat 21.00’de sahne alacak.

ORTAYLI DEVREKLİLER İLE BULUŞACAK

Festivalde tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da söyleşiyle Devreklilerle buluşacak. Ortaylı’nın programı 8 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 16.00’da Aile Çay Bahçesi’nde yapılacak.

‘ŞEHRİMİZ FESTİVALE HAZIR’

4 gün sürecek festivalde, baston ve kadın el sanatları sergisi, çocuklar için çeşitli etkinlikler, Gürcistan, Moldova, Bulgaristan, Devrek Halk Eğitim Folklör Grubu, Semazen gösterilerinin yanısıra, Remzi Budak konseri yer alacak. Ayrıca festival boyunca sportif faaliyetler, turnuvalar ve çeşitli yarışmalar yer alacak. Devrek’in festivale hazır olduğunu belirten Devrek belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Bu yıl 32.’sini yapacağımız festivalimiz için tüm çalışmalarımızı tamamladık. Artık şehrimiz festivale hazırdır. Halkımızı bir nebze olsada stresten uzak tutmayı, gönüllerince eğlenmeleri, sosyal, kültürel alanda dayanışma, kaynaşma ve ilçemizin güzelliklerini paylaşmak için yapacağımız festivalimize, tüm halkımızı, gurbetçi kardeşlerimizi ilçemize davet ediyoruz” dedi.



