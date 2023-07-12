36. Uluslararası İzmir Festivali'nden muhteşem final

Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:32

Güncelleme: 12.07.2023 - 11:32

36. Uluslararası İzmir Festivali Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapılan, Duo Alaturca İmro Piano “Makam Müziğinde Çeşitlemeler” projesinin dünya prömiyeriyle sona erdi.

Tarihe geçen konserde piyanistler Cemile Cabbar ve Nihat Demirkol dinleyicileri adeta mest etti.

Çok geniş bir coğrafyayı besleyen Makam Müziğini Batı kültürünün görkemli enstrümanı piyanoyla uygulayan ikili, farklı çalış stillerini, ortak tutkuları Makam Müziğinin geniş potasında eriterek anılardan silinmeyecek bir konser gerçekleştirdi.

İzleyicilerin her birinin kendinden bir şeyler bulduğu ve bitmesini istemediği konser 25’er dakikalık, arasız üç bölüm halinde sunuldu. Unutulmaz fasıllar, peşrevler, kulağa tanıdık gelen medhal, saz semaisi, longa ve sirtolar ile Azerbaycan mahnılarının en güzelleri, dinleyicilere duygu seli yaşattı.

Konserden sone ayakta alkışlanarak tekrar tekrar sahneye davet edilen Duo Alaturca Imro Piano, coşkulu dinleyenlerine Kevser Hanım’ın “Nihavent Longa”sı ile teşekkür etti.