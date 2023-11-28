39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın kazananları ödüllerini aldı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 16:42

Güncelleme: 28.11.2023 - 16:42

Törende Polonya’dan Pawel Kuczynski’ye birincilik, Kolombiya’dan Elena Ospina’ya ikincilik, Türkiye’den Halit Kurtulmuş Aytoslu’ya üçüncülük ödülü takdim edildi. Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar özel ödülü Oğuzhan Çiftçi’ye verildi. Türkiye’den Muhammet Şengöz, Çin Halk Cumhuriyeti’nden Xiaoqiang Hou ve Polonya’dan Zygmunt Zaradkiewicz de Başarı Ödülü aldı.

"SAYGIN ÖDÜLLER"

Ödül töreninde konuşan Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, “Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın bu yıl 39.’cusunu gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz. Uluslararası çapta saygınlık kazanmış, her yıl binlerce eserin değerlendirildiği, çizimlerin çok kıymetli ustalar tarafından büyük bir titizlikle seçildiği bu yarışma çok özen, emek ve kararlılık gerektiriyor. Son yıllarda yarışmamıza gönderilen eserlerin çoğunluğu, küresel problemlere odaklanıyor. Çizgi en eski ve en değerli iletişim aracı. Karikatür sanatının eşsiz ifade biçimiyle hayatımıza ışık tuttuğunu görüyoruz. Üstelik hiç söze başvurmadan, çizginin sessiz ama evrensel gücüyle ortaya konan eserlerle buluşuyoruz” dedi.

Cemiyet ve sanat dünyasından konukların katılımıyla gerçekleştirilen törene; Ercan Akyol, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Tan Oral, Gülgün Çarkoğlu, İzel Rozenthal, Tülay Güngen, Kamil Masaracı, Ayşegül Kirpiksiz ve Cem Erciyes gibi isimler katıldı.

ÇOCUK KİTABI İLLÜSTRASYONU VE ÇİZGİ ROMAN ONUR ÖDÜLLERİ

Aydın Doğan Vakfı, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak illüstrasyon alanına yön veren ve kariyerlerinin ilk günlerinden itibaren çağdaş, modern ve özgün çalışmalarıyla günümüze kadar aktif eserler üreten sanatçılara bu yıl verdiği Onur Ödüllerini de bu törende takdim etti. Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Onur Ödülü’ne değer görülen isimler; alanında düzenli aralıklarla eser üreten, yayımladıkları kitapları günümüz çizerlerine ve illüstratörlerine ilham kaynağı olan aynı zamanda jüri üyeliği yaparak deneyim ve birikimini aktaran sanatçılar Can Göknil, Mustafa Delioğlu, Feridun Oral’a, Çizgi Roman Onur Ödülü ise İlban Ertem’e verildi.

39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserler, 8 Aralık’a kadar Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.