“39. DYO Resim Ödülleri” eserleri İzmir’de
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın “Doğa ve İnsan” temasıyla düzenlediği 39.DYO Resim Ödülleri yarışmasında ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan 85 eserden oluşan sergi İstanbul, Eskişehir, Ankara ve Mardin’in ardından İzmir’de sanatseverlerle buluşuyor. Sanatseveler 5 Ocak – 5 Şubat 2024 tarihleri arasında, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sergiyi gezebilecek.
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın “Doğa ve İnsan” temasıyla bu yıl 39.’sunu düzenlediği DYO Resim Ödülleri yarışmasında ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan 85 eser 5 Ocak’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.
İzmir’den önce İstanbul, Eskişehir, Ankara ve Mardin’de düzenlenen sergilerde on binlerce sanatseverin ziyaret ettiği eserler İzmir’de, Küratör Seda Yörüker’in hazırladığı 6 tema başlığında izleyici ile buluşacak. Eserler, “Ben, İnsan”, “Ah Bach! Ritmi Yakala”, “Orada Kimse Var mı?”, “Rüya”, “Eşyanın Ağırlığı” ve “Zamanın İzi” olarak belirlenen temalar altında çok renkli duvarlarda sergilenecek.
6 ESER ÖDÜLLENDİRİLDİ
704 sanatçının bin 066 eserle başvurduğu 39. DYO Resim Ödülleri yarışmasında ‘Pentür’ dalında Atila Ulusal’ın “Beni Buradan Almayın”, Furkan Armutçu’nun “Buğday Tarlası”, İrfan Dönmez’in “Ben’e Dair İmgeler” ve Murat Özbakır’ın “Yeryüzü-Kent-Yapı” isimli eserleri; ‘özgün baskı’ dalında ise Kübra Gürleşen’in “Tuz Gölü” ve Şerife Şen Akkaş’ın “Yok Oluş” adlı eserleri ödül aldı.
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