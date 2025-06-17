4. Akdeniz Edebiyat Günleri Filiz Akın anısına düzenlenecek

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Livaneli Vakfı tarafından 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan 4. Akdeniz Edebiyat Günleri, geçen Mart ayında 82 yaşında yaşamını yitiren ünlü sinema sanatçısı Filiz Akın anısına düzenleneceği açıklandı.

Edebiyat ve sanatı camiasını buluşturacak organizasyon, Zülfü Livaneli’nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Programda Türkan Şoray’ın yer aldığı bir film seçkisi izleyicilerle buluşturulacak. Ayrıca etkinlik kapsamında Türkan Şoray, Barış Atay, Eventhia Reboutsika, Ahmet Mümtaz Taylan, Şule Bucak, Tamer Mandalinci, Ahmet Aras, Prof. Dr. Onur Bilge Kural ve Tilbe Saran, panel ve söyleşilerde bir araya gelecek.