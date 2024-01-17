4. Çocuk Filmleri Şenliği başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 20 Ocak-4 Şubat tarihlerinde dördüncü kez düzenlediği Çocuk Filmleri Şenliği çocukların ara tatilini renklendirecek. Şenlik kapsamında birçok film ücretsiz gösterilecek.
Player Alanı
İzmir Büyükşehir Belediyesi “çocuk dostu kent” doğrultusunda başlatılan Çocuk Filmleri Şenliği’nin dördüncüsü 20 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
Çocuklara ara tatilde karne hediyesi olarak planlanan şenlik kapsamında Tire’den Dikili’ye Kınık’tan Seferihisar’a İzmir’in birçok ilçesinde filmler ücretsiz gösterilecek.
Şenlik kapsamında “Luka”, “Moana”, “Enkanto: Sihirli Dünya” ve “Robot Ron: Bir Sorun Var” filmleri sunulacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli maaşlarındaki artış belli oldu!
- 'İhanetin bedeli'
- O öğretmen kovuldu!
- Yeni Volkswagen Tiguan geldi: İşte özellikleri ve fiyatı
- 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı!
- 5 bölüm bile sürmedi: İddialı dizi için final kararı
- Emekli maaşındaki ‘oyunu’ ifşa etti
- 'Teröre karşı bildiri' tezkeresi kabul edildi
- 'Hadi bütün her yeri alın'
- İran, Pakistan'a füze fırlattı!