4. Çocuk Filmleri Şenliği başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 20 Ocak-4 Şubat tarihlerinde dördüncü kez düzenlediği Çocuk Filmleri Şenliği çocukların ara tatilini renklendirecek. Şenlik kapsamında birçok film ücretsiz gösterilecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 17.01.2024 - 08:47
4. Çocuk Filmleri Şenliği başlıyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi “çocuk dostu kent” doğrultusunda başlatılan Çocuk Filmleri Şenliği’nin dördüncüsü 20 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Çocuklara ara tatilde karne hediyesi olarak planlanan şenlik kapsamında Tire’den Dikili’ye Kınık’tan Seferihisar’a İzmir’in birçok ilçesinde filmler ücretsiz gösterilecek.

Şenlik kapsamında “Luka”, “Moana”, “Enkanto: Sihirli Dünya”  ve “Robot Ron: Bir Sorun Var” filmleri sunulacak. 


İzmir Film Çocuk

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