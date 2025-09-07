4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin lansmanı yapıldı: Teknoloji çağının sineması...

Teknoloji gelişiyor, yapay zekâ yaşamlarımıza etki etmeye başladı ve bu gelişmelerin önünde durmak akıntı karşısında kürek çekmek gibi. Sanat da teknoloji ve yapay zekâ gelişmelerinden en çok etkilenecek alanlardan biri. İster ütopya olsun ister distopya, yazılanların çizilenlerin bir kısmı gerçek olacak, olmaya başladı bile. Yapay zekâya bir metin verip onunla görsel veya video oluşturabiliyorsunuz. Hatta yavaş yavaş film yapma seviyesine bile ulaşıyorlar.

Bütün bu gelişmelerin ışında Türkiye’de bir ilk olan Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, üçüncü kez 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da, Alan Kadıköy’de sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin lansmanı önceki gün düzenlenirken açılış konuşmasını festival direktörü Filiz Dağ yaptı. Dağ, bilim ve sanatı geleceğe taşıma hedefiyle yollarına kararlılıkla devam ettiklerini ifade ederken “Festivalimiz her sene büyüyor. Yeni ödüllerimizden birisi en iyi kısa film dalında. Yapay zekâyla üretilmiş kısa film, en iyi yönetmen ve en iyi oyuncu ödülümüz var. Burada aslında bir farklılığı da oyunculukta yapıyoruz. Bilimkurgu ve fantastik türde oyuncu bir insan olmayabilir. Bu bir robot veya bir hayvan veya bir uzaylı da olabilir. Dolayısıyla en iyi oyuncuyu seçecek olan jürilerden nasıl bir çıkış gelecek biz de heyecanla bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

HEYECAN VERİCİ YAPIMLAR

Dağ’ın konuşmasının ardından festivalin sanat yönetmeni Gizem Ertürk konuştu. Ertürk, “Bu yıl yarışmayı kısa filme odaklamanın çok doğru bir karar olduğunu vurgulayarak başlamak isterim. Bu yıl başvuran filmlerde fikir dünyası açısından son derece heyecan verici noktalara temas eden, güçlü yapımları izleme fırsatı bulduk. Özellikle kısa film alanında dikkat çeken yönetmenlik ve oyunculuk performanslarıyla Umut Şilan Oğurlu ve Dilayda Güneş; Sezen Aksu şarkılarına hazırladığı yapay zekâ klipleriyle dikkat çeken Amon Blaze; genç kuşağın yetkin sinema yazarlarından Haktan Kaan İçel, bu yılki jüri kadrosunun öne çıkan isimleri arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali ile ilgili detaylı bilgi için us3f.com adresi ve festivalin sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.