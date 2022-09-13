4. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali 7 Ekim'de başlayacak
Afyonkarahisar'da, 4. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali 7-9 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Belediye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 7-9 Ekim tarihlerinde Afyonkarahisar Motor Sporları ve Festival Merkezi'nde, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği iş birliğinde TÜRSAB Bölge Temsilciliği'nin desteğiyle gerçekleştirilecek festivalde, şehrin gastronomi zenginlikleri tüm dünyaya tanıtılacak.
Festivalde, "Bizim mutfağımızda sadece yemek değil, insan da pişer" temasıyla Mevlevi mutfağı başta olmak üzere tüm yöresel lezzetler ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı yapılacak. Yerli ve yabancı şefler, gastronomi profesyonelleri ile ünlü gurmelerin katılacağı festivalde, tüm yönleriyle Afyonkarahisar anlatılacak ve katılımcılara tam bir lezzet şöleni sunulacak.
Ünlü şefler ve akademisyenlerin gastro şovları yapacağı festivalde, yemek yarışmaları, paneller, konserler, rekor denemeleri gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Ayrıca, festivalin ana teması ışığında "Uluslararası Mevlevi Mutfağı Yemek Yarışması" düzenlenecek.
Ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek festivalin detaylı programına, @gastroafyonfest Instagram hesabından ve www.gastroafyonfest.com adresinden ulaşılabilecek.
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