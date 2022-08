'Bursa Gastronomi Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 23:39

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 'Bursa Gastronomi Festivali'nin tanıtımı bir otelde gerçekleştirildi. 23-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan ve Bursa'nın lezzetleri tüm dünyaya tanıtılacağı festivalin basın tanıtımı gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın bacasız sanayi olarak bilinen turizmin bütün kollarında hemen her nimete sahip olduğunu ifade ederek, "Bursa’mız, bütün özelliklerinin yanında mutfak kültürü açısından da ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde yıldızı parlamıştır. Günümüzde ise etkisini hâlâ sürdürüyor. Orta Asya ve Anadolu topraklarının harmanlanmış kültürü, etkileşimi bu mutfakta açık bir şekilde kendini hissettiriyor. Malzeme ve tarif açısından oldukça zengin bir geleneğe sahip olan Bursa mutfağı, zeytinyağlısından etli yemeklerine, balığından tatlısına kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip. İlhamını da yüzlerce yıl öncesinin geleneklerinden almaktadır” dedi.

BURSA'NIN TÜRK MUTFAĞINA ARMAĞAN ETTİĞİ YEMEK VE TATLILAR

Bursa’da nüfus yapısının tarihin her döneminde göçler ve mübadelelerle şekillendiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Balkanlar, Orta Asya ve Anadolu’nun her bölgesinden gelen Selanik - Girit mübadili, Boşnak, Arnavut, göçmen, muhacir, Pomak, Azeri, Laz, Ahıska, Abhaz, Çerkez, Gürcü mutfak kültürleri ile farklı lezzetleri aynı sofrada kültür mirasımızı zenginleştirmiştir. Kısacası Bursa, Türk mutfağına armağan ettiği birçok yemek ve tatlıyla tanınır. Bursa yemeklerinin namı Türkiye’nin dört bir yanına yayılmasının yanı sıra yurt dışında dünya mutfağında da yer almaktadır. Bursa kebabı, İnegöl köfte, Kemalpaşa tatlısı, pideli köfte, kuzu tandır, cevizli lokum, tahinli pide, cennet künkü, Bağdat hurma tatlısı ve kestane şekeri Bursa ile anılan lezzetlerin başında gelir. Kısacası Bursa’da iklim ve coğrafyanın tarıma elverişli olması, burada her tür sebze ve meyve çeşidinin yetişmesine olanak sağlamıştır. Bu da Bursa mutfak kültürünün zenginleşmesinin temel sebeplerindendir” diye konuştu.

Bursa’nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak ve turizmin canlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 23-25 Eylül tarihlerinde zengin bir içerikle Gastronomi Festivali’ni hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Yerli ve yabancı çok sayıda katılımcının beklendiği festival sırasında eğitimler, çalıştaylar, paneller, söyleşiler, alım heyetleri, B2B’ler, konserler ve gösteriler tertiplenecek. Ayrıca festivalle birlikte eş zamanlı olarak Ulusal İhtisas Fuarı niteliğindeki 4'üncü Gıda (TURFOOD) Fuarı ve 3'üncü Turizm Fuarı gerçekleştirilecek. Bütün bu bileşenlerin ortaya çıkaracağı sinerji ile Bursa’mız gastronomisi ile de dünyaya adını duyurmaya başlayan bir kent haline gelecektir" ifadesini kullandı.