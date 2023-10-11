40. Tüyap İstanbul Kitap Fuarı 28 Ekim’de başlıyor: ‘Yaşasın Cumhuriyet’

Yayınlanma: 11.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2023 - 04:00

“Yaşasın Cumhuriyet” sloganı ile 28 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında, Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak fuarın “onur konuğu”, yazar, çevirmen, hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci Nermin Abadan Unat oldu. Fuar ücretleri bu yıl da öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olmak üzere diğer yurttaşlar için 20 TL olarak belirlendi.

400’DEN FAZLA ETKİNLİK

Açılış konuşmasını yapan Ersözlü, fuarın bu yıl 40 salona yayıldığını belirterek 1000 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığını, 400’den fazla kültür etkinliğinin yapılacağını ve 2 binden fazla yazarın imza gününde okuyucuyla buluşacağını vurguladı. Fuarın bu yılki odak pazar ülkesinin Hindistan olarak belirlendiğini söyleyen ve yarım milyondan fazla ziyaretçi beklediklerinin altını çizen Ersözlü, fuarın 40. yılı olması nedeniyle 1987 yılından bugüne fuarın onur yazarları ile ilgili bir kitabın hazırlandığı ve kitabın sergisinin de fuarda ziyaretçilerle buluşturulacağını vurguladı. Ersözlü, “Heyecanlıyız. Cumhuriyetin 100. yılını kutladığımız döneme denk gelmesi de bizleri daha da mutlu etti” dedi.

Ersözlü’den sonra söz alan TYB Yönetim Kurulu Başkanı Kocatürk de fuarın, 12 Eylül darbesinin ardından ülkenin zorlu şartlarında, bazı yayıncıların bazı kitapları raflarına bile koyamadıkları bir durumda ortaya çıktığını vurguladı. Kocatürk, “Rıfat Ilgaz ve Aziz Nesin, yayıncıları kitaplarını raflara koymadığı için sırtlarında taşıyarak fuara getirmişti. Tüyap’ın o karanlık dönemde kitabı insanlarla nasıl buluşturduğunu hatırlıyorum” dedi.