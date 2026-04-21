40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde ilk seslendirmeler ile ensemble klasik keyifler

40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Türk bestecilerin eserlerinin seslendirilmesine olanak yaratma geleneğini Ensemble Klasik Keyifler konseri ile sürdürüyor. Derneğin 40. Festival’e özel Atakan Turaç (saz), Yağızcan Keskin (klarinet) , İmge Tilif (keman) , Ceren Türkemenoğlu (keman), Laura Krentzman (viyola) ve Gözde Yaşar (çello) dan topluluk ile 40.Uluslararası Ankara Müzik Festivali’ne özel seslendirecekleri programın başlığı “Yurdunum Saz Şairine”, 1930’larda bestelediği Türk Dörtlüsü için Ekrem Zeki Ün’ün yazdığı ithaftan alındı. Son derece ilgi çekici olan bu yaylı çalgılar dörtlüsü, batı kontrpuan anlayışı içinde Türk makamlarını (mikrotonal dizileri) kullanmasıyla kültürel senteze yönelik çok erken bir arayışı gözler önüne seriyor. Bilindiği kadarıyla bazı bölümleri zaman zaman seslendirilmiş olsa da, bestecinin yaşamı boyunca eserin tamamı ne seslendirilmiş ne de kaydedilmiş bu dörtlünün tamamı 40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde ilk kez dünya prömiyeriyle dinleyiciyle buluşacak.

İKİ YENİ ESER İLK KEZ DİNLEYİCİLERLE BULUŞACAK

Programın diğer bölümünde, geleneksel halk müziği unsurlarını yaylı çalgılarla birleştirme fikrinden ilham alan genç besteciler Atakan Turaç, Sedat Özdemir, Durmuş Ali Öztürk’e ait müziği eserleri yer alacak. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nca Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin 40. Yılına ithafen isipariş edilen iki yeni eser Berfin Deniz Çarıkcıoğlu’nun “Büyük Ateşler Yanınca” ve Sabina Khujaeva Abay’ın “Evliya Çelebi Rüyası” ilk kez dinleyici ile buluşacak. Müzik severlerin ilgisini çekecek bu özel konser yarın saat 20.00’de Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu’nda yaşama geçirilecek.