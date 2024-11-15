41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Sona Erdi

Bu yıl “Çocukluk Şenliktir!” temasıyla 2-10 Kasım günleri arasında düzenlenen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda yurt içi ve yurt dışından yayınevleri, yazarlar ve 510.815 kitapsever bir araya geldi.

41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Sona Erdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 12:48

Onur yazarı Yalvaç Ural’ın eserlerine odaklanan sergiler, söyleşiler ve atölyeler, çocuklara yönelik zengin bir içerik sunarken, konuk ülke Azerbaycan Cumhuriyeti ise Uluslararası salonda yer alan standında ülke edebiyatını ve kültürel mirasını tanıttı. Fuarda hem yayıncılar arası iş ilişkileri kuruldu hem de “İllüstratörler Duvarı” ilgili bölümde genç sanatçılar, sektör profesyonelleri ve illüstratörlere çalışmalarını tanıtma fırsatı buldu.

Panel, söyleşi ve atölye çalışmalarından oluşan 502  kültür etkinliği ve 3000’den fazla imza günü ile  katılımcılara zengin bir deneyim yaşatan fuarda gazetemiz yazarları Genel Yayın Yönetmenimiz Mine Esen, Şükran Soner, Işık Kansu, Altan Öymen, Emre Kongar, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Zeynep Oral, Çağdaş Bayraktar, Mehmet S. Aman, Berrin Karadeniz ve çizerimiz Behiç Ak ile kitapları Cumhuriyet Kitaplarından çıkan aralarında Gülsün Bilgehan, Yalın Gündüz'ün olduğu yazarlar söyleşi ve panellerde okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladılar.

ÖZDEN TOKER CUMHURİYET KİTAPLARININ KONUĞU OLDU

Cumhuriyet Kitaplarının düzenlediği Çağdaş Bayraktar'ın yönettiği Cumhuriyet Yayınları'ndan "Metin Toker Gazeteci Olan Adamın Hikâyesi" söyleşisine kitabı yayına hazırlayan kızı Gülsün Bilgehan ve torunu gazeteci Zeynep Bilgehan ile katılan İsmet İnönü'nün kızı ve Metin Toker'in eşi Özden Toker standımızı da onurlandırdı.

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