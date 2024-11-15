41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Sona Erdi

Yayınlanma: 15.11.2024 - 12:48

Güncelleme: 15.11.2024 - 12:48

Onur yazarı Yalvaç Ural’ın eserlerine odaklanan sergiler, söyleşiler ve atölyeler, çocuklara yönelik zengin bir içerik sunarken, konuk ülke Azerbaycan Cumhuriyeti ise Uluslararası salonda yer alan standında ülke edebiyatını ve kültürel mirasını tanıttı. Fuarda hem yayıncılar arası iş ilişkileri kuruldu hem de “İllüstratörler Duvarı” ilgili bölümde genç sanatçılar, sektör profesyonelleri ve illüstratörlere çalışmalarını tanıtma fırsatı buldu.

Panel, söyleşi ve atölye çalışmalarından oluşan 502 kültür etkinliği ve 3000’den fazla imza günü ile katılımcılara zengin bir deneyim yaşatan fuarda gazetemiz yazarları Genel Yayın Yönetmenimiz Mine Esen, Şükran Soner, Işık Kansu, Altan Öymen, Emre Kongar, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Zeynep Oral, Çağdaş Bayraktar, Mehmet S. Aman, Berrin Karadeniz ve çizerimiz Behiç Ak ile kitapları Cumhuriyet Kitaplarından çıkan aralarında Gülsün Bilgehan, Yalın Gündüz'ün olduğu yazarlar söyleşi ve panellerde okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladılar.