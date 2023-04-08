42. İstanbul Film Festivali başladı

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 04:00

Festival zengin programıyla dünya sinemasının en yeni örneklerini, usta yönetmenlerin son filmlerini, yeni keşifleri ve kült yapımları 12 gün boyunca sinemaseverlerle buluşturuyor. Konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler ve özel etkinlikler de festival kapsamında yer alacak.

Festivalin açılış töreninin sunuculuğunu bu yıl ilk kez Ali İhsan Varol üstlendi. festivalin Sinema Onur Ödüllerinin yanı sıra festivalin düzenlenmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri sunuldu.

AKPINAR SÜRPRİZİ

Festivalin ilk Sinema Onur Ödülü, yarım asrı aşan uzun ve üretken kariyerinde benzersiz karakterler yaratan, sinema ve tiyatronun yanı sıra ekranlarda da başarısını sürdüren Kayhan Yıldızoğlu’na verildi. Tören gecesine katılamayan Yıldızoğlu’nun ödülünü torunu Zeynep Aybar’a İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan verdi.

Festivalin ikinci Sinema Onur Ödülü ise tiyatro sahnelerinin yanı sıra sinema ve dizilerdeki performansları, dublaj sanatçısı olarak başarılarıyla adından söz ettiren, sanat kariyeri 50 yılı aşkın süredir devam eden Nevra Serezli’ye sunuldu. Serezli sahneye geldiği sırada sürpriz yapılarak ödülü sunmak üzere sahneye Metin Akpınar davet edildi. Akpınar’ın da sahneye gelmesiyle birlikte bütün salon ayağa kalkarak iki ustayı alkışladı. Akpınar, Nevra Serezli’yi ilk olarak nasıl keşfettiğini ve sonra Devekuşu Kabare’de 3 yıl beraber yer aldıklarını anlattı. Serezli de seyircinin gösterdiği ilgiyi vurgulayarak Akpınar’a “Yeniden sahnelere çıkmamız lazım” dedi. Törenin ardından “Açılış Filmi” olarak Charlotte Regan’ın yönettiği Hırçın filmi gösterildi.

FESTİVALDE BUGÜN