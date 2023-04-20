42. İstanbul Film Festivali’nin en iyisi Ayşe Polat’ın yönettiği ‘Kör Noktada’ oldu: Şölen sona erdi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 42. İstanbul Film Festivali’nin ödül töreni, 18 Nisan Salı akşamı Soho House İstanbul’da yapıldı. Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Ayşe Polat’ın yönettiği “Kör Noktada” kazandı.
Ödülü filmin yapımcısı Mehmet Aktaş’a jüri başkanı yönetmen Emin Alper sundu. Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü İKSV tarafından 250 bin TL para ödülüyle destekleniyor. Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Fikret Reyhan’ın yönettiği “Cam Perde” değer görüldü.
BAŞLANGIÇ VE KAPANIŞ
İstanbul Film Festivali, düzenlendiği tarih dolayısıyla bazı film ekipleri için başlangıç bazı ekipler için ise bir kapanış anlamı taşıyor. Eğer bir film festival sezonunu sonbaharda (Antalya Altın Portakal veya Adana) açıyorsa, İstanbul seyircisiyle büyük oranda ancak İstanbul Film Festivali’nde buluşup festival yolculuğunu sonlandırıyor. Sonra vizyona girmeyi ya da dijital platformlarda izleyiciyle buluşmayı beklemeye başlıyor. Örneğin, ödüller kazanan “Ayna Ayna” ve “Iguana Tokyo” yolculuğuna ekimde Antalya’da başlayanlardan. “En İyi Film” seçilen “Kör Noktada” ve Jüri Özel Ödülü kazanan Fikret Reyhan’ın “Cam Perde” filmleri ise ilk kez İstanbullularla buluştu ve festival yolculuğunu sürdürecek.
İŞTE TÜM ÖDÜLLER
- ULUSAL YARIŞMA: Altın Lale En İyi Film: “Kör Noktada”. Kariyo & Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü (Onat Kutlar anısına): “Cam Perde”. En İyi Yönetmen: Belmin Söylemez (Ayna Ayna). Senaryo: Ayşe Polat (Kör Noktada). Erkek Oyuncu: Alper Çankaya (Cam Perde). Kadın Oyuncu: Manolya Maya, Şenay Aydın, Laçin Ceylan (Ayna Ayna). Görüntü Yönetmeni: Barış Aygen (Bir Tutam Karanfil). Özgün Müzik: Kazuya Nagaya (Iguana Tokyo). Kurgu: Serhad Mutlu, Jörg Volkmar (Kör Noktada). Sanat Yönetmeni: Meral Efe Yurtseven, Emre Yurtseven (Iguana Tokyo). Mansiyon: “Sanki Her Şey Biraz Felaket” - Umut Subaşı.
- SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ: “Bars” - Orçun Köksal.
- ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI: En İyi Kısa Film: “Adres” - Aram Dildar. Mansiyon: “Suriyeli Kozmonot” - Charles Emir Richards.
- ULUSLARARASI YARIŞMA / Altın Lale En İyi Film (Şakir Eczacıbaşı anısına): “Üçüncü Dünya Savaşı” - Houman Seyyedi (İran).
- Jüri Özel Ödülü: “Pamfir” - Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk. Mansiyon: “Atlantic Bar” - Fanny Molins.
- GENÇ USTA ÖDÜLÜ: “Güvenli Bir Yer” “Safe Place” - Juraj Lerotic.
- ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI / En İyi Belgesel: “Boşlukta” - Somnur Vardar. Mansiyon: “Düet” - İdil Akkuş, Ekin İlkbağ.
- FIPRESCI ÖDÜLLERİ: Uluslararası Yarışma: “Sıradaki Kız” - Jung July (Güney Kore). Ulusal Yarışma: “Kör Noktada” - Ayşe Polat.
- Ulusal Kısa Film Yarışması: “8 Mart 2020: Bir Günce” - Fırat Yücel.
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