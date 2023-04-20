42. İstanbul Film Festivali’nin en iyisi Ayşe Polat’ın yönettiği ‘Kör Noktada’ oldu: Şölen sona erdi

Yayınlanma: 20.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2023 - 04:00

Ödülü filmin yapımcısı Mehmet Aktaş’a jüri başkanı yönetmen Emin Alper sundu. Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü İKSV tarafından 250 bin TL para ödülüyle destekleniyor. Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Fikret Reyhan’ın yönettiği “Cam Perde” değer görüldü.

BAŞLANGIÇ VE KAPANIŞ

İstanbul Film Festivali, düzenlendiği tarih dolayısıyla bazı film ekipleri için başlangıç bazı ekipler için ise bir kapanış anlamı taşıyor. Eğer bir film festival sezonunu sonbaharda (Antalya Altın Portakal veya Adana) açıyorsa, İstanbul seyircisiyle büyük oranda ancak İstanbul Film Festivali’nde buluşup festival yolculuğunu sonlandırıyor. Sonra vizyona girmeyi ya da dijital platformlarda izleyiciyle buluşmayı beklemeye başlıyor. Örneğin, ödüller kazanan “Ayna Ayna” ve “Iguana Tokyo” yolculuğuna ekimde Antalya’da başlayanlardan. “En İyi Film” seçilen “Kör Noktada” ve Jüri Özel Ödülü kazanan Fikret Reyhan’ın “Cam Perde” filmleri ise ilk kez İstanbullularla buluştu ve festival yolculuğunu sürdürecek.

İŞTE TÜM ÖDÜLLER