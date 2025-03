44. İstanbul Film Festivali 11 Nisan'da başlıyor

Yayınlanma: 27.03.2025 - 17:34

Güncelleme: 27.03.2025 - 17:35

44. İstanbul Film Festivali’nin kapsamlı seçkisi, 139 uzun metrajlı ve 15 kısa filmden oluşuyor. Dünya sinemasının en nitelikli örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinden oluşan festival seçkisinde dünya, uluslararası, Balkan ve Türkiye prömiyerlerini yapan filmler de bulunuyor. Festivalde 12 gün boyunca gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler, yarışmalar ve etkinlikler de yer alacak.

FESTİVALİN SİNEMA ÖDÜLLERİ

Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren kişilere sunulan Sinema Onur Ödülü, bu yıl sanat yaşamına sayısız tiyatro oyunu, film ve müzik albümü sığdıran usta oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay’a sunulacak. Sanatçıya ödülü, festivalin 11 Nisan 2025 Cuma akşamı düzenlenecek açılış töreninde verilecek.

Festival bu yıl Emek Ödülü’nü 2006’da dahil olduğu Köprüde Buluşmalar’da 2010-2023 yılları arasında yöneticilik görevini üstlenen Gülin Üstün’e verecek.

AÇILIŞ FİLMİ KÖLN 75

44. İstanbul Film Festivali’nin açılış galasında Berlin Film Festivali'nde bu yıl özel bir galada prömiyeri yapılan, Ido Fluk imzalı Köln 75 gösterilecek. Keith Jarrett'ın 1975 Köln konserinin heyecan dolu gerçekleşme hikâyesini anlatan film, 50. yıldönümünde bu konsere saygı duruşu niteliğinde. On yedi yaşındaki lise öğrencisi Vera Brandes’in olağanüstü çabalarıyla gerçekleştirilen bu konserin kayıtları, caz tarihinin en çok satan solo ve en çok satan piyano albümü olan The Köln Concert’a dönüştü. Köln 75 filminin ekibi de festivalin açılış gösterimine katılmak üzere İstanbul’da olacak.



RETROPERSPEKTİFTE DAG JOHN HAUGERUD VE AYHAN ERGÜRSEL VAR

Festivalin retrospektif bölümünde, insan ilişkilerine dayanan filmlerinde usta sinemacılığıyla tanınan Norveçli auteur yönetmen Dag Johan Haugerud’ün altı uzun metrajlı filmi ve alanının en yetkin isimlerinden kurgucu Ayhan Ergürsel'in çalıştığı filmlerden bir seçki festivalde gösterilecek.



FESTİVAL PROGRAMINDA NELER VAR?

44. İstanbul Film Festivali programında, Genç Ustalar’dan, sinemanın isyankâr, huzursuz ruhlarını bir araya getiren Mayınlı Bölge’ye, dünyanın dört bir yanından çoğu ödüllü filmlerden oluşan Devriâlem’den, sinema dünyasının ustalarını toplayan Cinemania’ya 13 farklı bölümde filmler yer alıyor.

Festival kapsamında düzenlenecek Galalar ile izleyiciyle henüz buluşmuş, geniş kitlelere seslenen parlak filmlerin Türkiye prömiyerleri yapılacak. Ünlü yıldızlardan usta yönetmenlere, sezonun merakla beklenen 11 filminin Türkiye’deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek. Gia Coppola’nın San Sebastian’da Jüri Özel Ödülü kazanan yeni filmi The Last Showgirl, festivalin açılış filmi olan Köln 75, başrolünü Jessica Chastain’in üstlendiği Michel Franco’nun yeni filmi İlişki / Dreams, her gösteriminde üretken bir yazılım aracılığıyla farklı bir kurguyla gösterilen, Gary Hustwit imzalı Brian Eno belgeseli Eno, Tom Tykwer’in yönettiği, Berlin Film Festivali’nin açılışında gösterilen, Nicolette Krebitz ile Lars Eidinger’in başrolünde olduğu Işık / The Light, François Ozon’un San Sebastian’da En İyi Senaryo Ödülü kazanan son filmi Sonbahar Gelince / When Fall Is Coming bu bölümün öne çıkan filmlerinden.



FESTİVALİN 'GENÇ USTALAR'I

İlk veya ikinci filmlerini çekerken dünya sinemasına farklı bir soluk getiren, özgün yaklaşımlarıyla beğeni toplayan yetenekli genç yönetmenlerin geleceğin klasikleri olmaya aday yapıtlarının yer aldığı Genç Ustalar bölümünde Cannes, Venedik, Locarno, Selanik ve daha birçok festivalden ödüllerle dönmüş 18 film izleyiciyle buluşacak. Venedik, Selanik, Marakeş, Tromsø film festivallerinde birçok ödül kazanan, Filistinli yönetmen Scandar Copti’nin ikinci uzun metrajlı filmi İyi Bayramlar / Happy Holidays; Locarno, Riga, Sevilla, Lecce film festivallerinde ödüllendirilen Boğulmak / Drowning Dry; Cannes’da Eleştirmenler Haftası’nın büyük ödülünü kazanan Dağların Simon’u / Simon of the Mountain, bu bölümde yer alan filmlerden bazıları.

21 YAPIMLA BELGESEL MARATONU

Belgesel Kuşağı’nda siyaset, müzik, fotoğrafçılık, aile bağları, toplum, mimari, radyoculuk, insan hakları gibi farklı güncel konuları işleyen, toplumsal değişimleri ele alıp gerçeği belgelerken alışılmadık ve çarpıcı tarzlar izleyen filmler yer alıyor. Bu bölümdeki filmler arasında İranlı sinemacı Ali Asgari’nin otobiyografik filmi, IDFA’da Envision bölümünde en iyi belgesel seçilen Asit Bulutlarının Üzerinde / Higher than Acidic Clouds’undan, Max Richter’ın Max Richter's Sleep’ine, Berlin Film Festivali’nde FIPRESCI ödülünü kazanan etkileyici Paraguay belgeseli Bulutların Altında Güneş / Under The Flags, The Sun’dan, Kanadalı Magnum savaş fotoğrafçısı Larry Towell’ın yaşamını anlatan Bir Hayatın İzleri / The Man I Left Behind’a 21 yapım var.

FİLMLER YEDİ SALONDA

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri: Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması; Şişli’de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus olmak üzere 7 salonda yapılacak. Gösterim saatleri ise 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30 olacak.

İstanbul Film Festivali bu yıl da ağırlayacağı birçok konuk yönetmen ve oyuncuyu festival izleyicileriyle bir araya getirecek. Festivale katılacak oyuncu ve yönetmenler, filmlerinin gösterimlerinden önce sinemalarda sunumlar yapacak ve gösterim sonrasında da izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Festival programı ve yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek gösterimlerin bilgileri festivalin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Festival biletleri bugünden itibaren genel satışa sunuldu. Festival başlamadan önce biletlerini alan izleyiciler, avantajlı dönem bilet fiyatlarından yararlanabilecek.