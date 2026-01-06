46. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması'nın jürisi belli oldu

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği(İFSAK) Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması, 2026 yılında 46'ncı kez kısa film ve belgesel üretimini desteklemeyi sürdürüyor. Bu yıl yarışmanın ana jürisinde; yönetmen, senarist ve yapımcı Pelin Esmer, gazeteci, reklam yazarı ve senaryo yazarı Gaye Boralıoğlu ile oyuncu ve tiyatro yönetmeni Mahir Günşiray yer alıyor.

391 KISA FİLM BAŞVURDU

Kısa film ve belgeselleri; çarpıcı öyküler, görsel belgeler ve deneysel anlatıları bir araya getiren yarışma, Türkiye’de pek çok sinemacının kariyerinde önemli bir eşik olmayı sürdürüyor. Yıllar içinde farklı bakış açıları ve yeni anlatım biçimleriyle üretilen filmlerin izleyiciyle buluşmasına olanak tanıyan 46. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması, sinemanın çoğul ve özgür alanını güçlendirmeyi amaçlıyor. Başvuruları 15 Aralık 2025 tarihinde sona eren yarışmaya; kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma kategorilerinde toplam 391 kısa film başvuruda bulundu.

Filmler, 45. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması Kurmaca Dalı Birincisi, yönetmen, senarist ve yapımcı Yakup Tekintangaç, klinik psikolog ve sinema yazarı Tuğba Kurt Ulucan ile İFSAK Sinema Birimi Koordinatörü Işıl Yaman’dan oluşan ön jüri tarafından değerlendirildi.



Ön elemeyi geçen filmler, 19 Ocak'ta İFSAK’ın resmi internet sitesinde açıklanacak ve 9–15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek 32. İFSAK Kısa Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşacak. Yarışmanın Ödül Töreni, 14 Mart 2026 Cumartesi günü Sainte Pulchérie Lisesi Gösteri Salonu’nda yapılacak.