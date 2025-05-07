48. İktisatçılar Haftası başladı!
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti (İFMC), 7-8-9 Mayıs 2025 tarihlerinde "Küreselleşen Kapitalizm’in Yeni Arayışları: Sosyo-Ekonomik Yansımalar" başlığıyla İktisatçılar Haftası’nı düzenliyor.
İÜ İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti’nin (İFMC), bu yıl 48.sini düzenleyeceği “İktisatçılar Haftası”, 7-8-9 Mayıs 2025 tarihlerinde "Küreselleşen Kapitalizm’in Yeni Arayışları: Sosyo-Ekonomik Yansımalar" ana başlığı altında Taksim Sıraselviler caddesindeki Taxim Hill Otel'de 10.00-17.00 saatleri arasında kamuya açık olarak gerçekleşiyor.
Açılış konuşmasını CHP Genel Sekreteri Doç. Dr. Selin Sayek Böke yapacağı İktisat Haftasının ilk günü Prof. Dr. Pınar Akkoyunlu’ya, ikincisi Dr. Cengiz Arın’a, üçüncüsü ise Prof. Dr. Ahmet Yörük’e armağan olarak düzenlendi.
Oturumlarda sırasıyla "Küreselleşen Kapitalizm ve Değişen Dünya"; "Küresel Rekabette Güç Arayışları"; Ortadoğu'da Siyasi Dinamikler ve Değişen Dengeler"; Yeni Sağın Yükselişi ve Otoriterizm"; "Yeni Tekno-Ekonomik Paradigmalar ve Yansımaları" ve "İktisat Fakültesi'nden İş Dünyasına" başlıklı konular ele alındı.
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