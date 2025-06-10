5. İpek Yolu Uluslararası Şiir ve Sanat Festivali Dubai'de dünya şairlerini buluşturdu: Nurduran Duman’a 'Yılın Avrupalı Şair Ödülü'

Açılış törenine Dubai kraliyet ailesi üyeleri, kültür ve sanat kurumlarının temsilcileri, festivalin onursal başkanları ve yürütme kurulu üyeleri katıldı. Festival; 5. İpek Yolu Uluslararası Şiir ve Sanat Festivali Başkanı Wang Fangwen, Yürütücü Kurulu Başkanı Cao Shui ve Onursal Başkan Adel Khozam’ın öncülüğünde, Çin Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Huang Yazhou ile BRICS Yazarlar Birliği Başkanı Vadim Terekhin gibi edebiyatçıların katkılarıyla hayata geçirildi.

Etkinlik boyunca, şiirin bir kültürel köprü işlevi üstlenerek medeniyetler arası diyaloğu teşvik etmesi, kültürel farklılıkları aşarak insanları bir araya getirmesi ve edebiyat yoluyla barış ve dostluk inşa etmesi hedeflendi. Bu hedeflerle, tarihte yalnızca malların değil kültürel geleneklerin, anlayışın ve ortak değerlerin de değiş tokuş edildiği İpek Yolu’nun ruhunu onurlandırıp yaşatılacağı vurgusu yapıldı.

Tüm kıtalardan seçilen şairlerin ödüllendirildiği törende, Şair Laureate Ödülü Fernando Rendon (Kolombiya), Vadim Terekhin (Rusya) ve Adel Khozam’a (BAE); Altın Deve Ödülü Khalid Al Budoor (BAE), Peng Dan (ABD) ve Zhang Jianjun’a (Çin); En İyi Şiir Koleksiyonu Ödülü Ana Stjelja (Sırbistan/BAE) ve Xia Lu’ya (Çin); En İyi Şiir Filmi Ödülü ise Franca Colozzo (İtalya) ve Bing Ling’e (Birleşik Krallık) verildi.

“Yılın Avrupalı Şair Ödülü”’ne değer görüldüğü açıklanan Türk şair Nurduran Duman, beş farklı ülkeden (Türkiye, İtalya, Yunanistan, İngiltere, İsviçre) öne çıkan Avrupalı şairlerden biri olarak onurlandırıldı. Türkçenin şiir sanatını sınırsız besleyen matematiksel yapısına verdiği önemle şiirinde kurduğu dil meselesi, bilimsel açı ve gönül gözüyle işlediği temalarla şiir sanatına getirdiği yenilikçi ses ile dikkat çeken Nurduran Duman’ın bu ödüle değer görülmesi hem bireysel sanat başarısının hem de Türkiye’nin çağdaş dünya edebiyatı alanındaki güçlü varlığının göstergesi olarak dikkat çekti.

Festival süresince katılımcı şair ve sanatçılar, Dubai Muhammed Bin Raşid Kütüphanesi’ne kitaplar ve sanat eserleri bağışladı. Özellikle Çince Kitap Köşesi’ne yapılan katkılar, kültürler arası anlayışın güçlenmesine yönelik önemli bir jest olarak değerlendirildi.